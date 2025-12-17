Gioia del Colle, al Teatro Rossini arriva “Nativitas”: Francesco Buzzurro inaugura la stagione musicale 2025/2026

GIOIA DEL COLLE – La magia del Natale avvolge il Teatro Rossini di Gioia del Colle, pronto ad ospitare domenica 21 dicembre (ore 21:00) il concerto, primo appuntamento musicale della nuova stagione 2025/2026 promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture.

Sul palco si esibirà il celebre chitarrista Francesco Buzzurro, originario di Taormina, che attingendo al suo vasto repertorio classico, jazz e folk proporrà versioni rivisitate dei grandi classici natalizi internazionali, accanto a brani della tradizione popolare. La serata sarà anche l’occasione per presentare un progetto discografico dedicato al senso più profondo della rinascita, un autentico “disco di Natale” capace di celebrare le emozioni condivise e l’atmosfera delle feste.

Per assistere al concerto, i biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro comunale Rossini nei seguenti giorni e orari: venerdì 19 dicembre dalle 17:00 alle 19:00, e domenica 21 dicembre, giorno del concerto, a partire dalle 18:30. In alternativa, i biglietti possono essere acquistati online tramite il sito Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/nativitas/291391.

L’evento rappresenta un momento speciale per il pubblico del Teatro Rossini, che potrà vivere un’esperienza musicale intensa e partecipare alla celebrazione delle tradizioni natalizie attraverso sonorità internazionali e locali, unite dalla passione e dalla maestria di Buzzurro.

Con “Nativitas”, Gioia del Colle inaugura una stagione musicale che promette di combinare arte, cultura e atmosfere festive, rafforzando il legame tra il territorio e la musica dal vivo.