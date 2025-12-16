PINQUA San Pio, il Ministero conferma il finanziamento: Leccese, “decisione importante contro il disagio abitativo”

BARI - Ilha notificato alil decreto di revoca del definanziamento relativo al, confermando quindi il sostegno economico al progetto. Il provvedimento arriva a seguito di una fitta interlocuzione tra il, gli uffici comunali e il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero.

Vito Leccese

«Siamo contenti che il Ministero abbia confermato il finanziamento per il PINQUA di San Pio – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Si tratta di una decisione estremamente importante in un momento storico segnato da un grave disagio abitativo, che rende necessario rafforzare le politiche di sostegno all’housing sociale e all’edilizia residenziale pubblica».

Leccese ha inoltre sottolineato che il cantiere per le 68 nuove unità abitative procede regolarmente: «Questo intervento sarà strategico per il sostegno alle politiche abitative della nostra città». Il sindaco ha concluso ringraziando il Ministero per aver accolto le richieste avanzate nelle scorse settimane.