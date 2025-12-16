PINQUA San Pio, il Ministero conferma il finanziamento: Leccese, “decisione importante contro il disagio abitativo”
BARI - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato al Comune di Bari il decreto di revoca del definanziamento relativo al PINQUA di San Pio, confermando quindi il sostegno economico al progetto. Il provvedimento arriva a seguito di una fitta interlocuzione tra il Sindaco di Bari, Vito Leccese, gli uffici comunali e il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero.
|Vito Leccese
«Siamo contenti che il Ministero abbia confermato il finanziamento per il PINQUA di San Pio – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Si tratta di una decisione estremamente importante in un momento storico segnato da un grave disagio abitativo, che rende necessario rafforzare le politiche di sostegno all’housing sociale e all’edilizia residenziale pubblica».
Leccese ha inoltre sottolineato che il cantiere per le 68 nuove unità abitative procede regolarmente: «Questo intervento sarà strategico per il sostegno alle politiche abitative della nostra città». Il sindaco ha concluso ringraziando il Ministero per aver accolto le richieste avanzate nelle scorse settimane.