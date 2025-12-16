Veglie, inaugurato l’ipogeo di Largo San Vito: un luogo simbolo restituito alla comunità

VEGLIE - Veglie celebra un importante momento dicon l’inaugurazione dell’, prevista per mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 19.00, alla presenza di

I lavori di ristrutturazione sono stati resi possibili grazie ai finanziamenti del GAL Terra d’Arneo, con la partecipazione del presidente del GAL, Cosimo Durante, a testimonianza del ruolo centrale del Gruppo di Azione Locale nella valorizzazione del patrimonio territoriale.

L’ipogeo, simbolo di memoria viva e autentica della comunità vegliese, rappresenta un luogo di fatica, cura e accoglienza, oggi nuovamente accessibile alla cittadinanza.

«Tutto ciò è stato possibile grazie a una forte sinergia e a un lavoro di squadra – dichiara la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo – che ci ha consentito di riportare a nuova luce luoghi fondamentali della memoria e delle nostre radici. I frantoi appartengono alla cultura più antica del nostro territorio, alla civiltà contadina, e sono testimonianza diretta del nostro passato».

Anche l’assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Stefanizzi, sottolinea l’importanza del recupero: «Il frantoio oggi è un luogo magico, restituito alla comunità, un valido percorso didattico in cui sono ancora visibili la vasca per la molitura e tutti quegli spazi che un tempo erano pieni di vita, di sudore e di fatica. Recuperare questi luoghi significa non dimenticare chi siamo e da dove veniamo».

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente del GAL Terra d’Arneo, Cosimo Durante: «Si tratta di un progetto finanziato dal GAL con risorse a regia regionale, che testimonia l’impegno costante nel mantenere salda la connessione tra cultura e identità storica. Interventi come questo rafforzano il senso di appartenenza delle comunità e valorizzano il patrimonio materiale e immateriale dei nostri territori».

L’inaugurazione dell’ipogeo di Largo San Vito segna un passo significativo nel percorso di tutela e valorizzazione della storia e dell’identità di Veglie, con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale sempre più accessibile e condiviso dalla comunità.



