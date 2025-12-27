Polignano a Mare: Capodanno in piazza con Tony Esposito e musica dal Mediterraneo

POLIGNANO A MARE – La città si prepara a festeggiare l’arrivo del 2026 con una grande serata musicale in piazza Aldo Moro, organizzata dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma “Natale a Polignano a Mare”. L’evento si aprirà nel pomeriggio del 31 dicembre alle 18.30 con animazione e giochi per bambini, per entrare poi nel vivo della festa alle 21.30 con un dj set che vedrà alternarsi Mimmo Grimaldi, Dsabil J Leonardo Baccarella, Mimmo Laselva, Antonio Marasciulo e Alex Bigi, accompagnati dal percussionista Vito Santeramo e dai vocalist di Radio Puglia, Anna e Oronzo.

Momento centrale della serata sarà il concerto di Tony Esposito, artista eclettico e pioniere delle percussioni mediterranee, noto per successi come “Kalimba de luna” e “Jesce sole”. Sul palco con lui una band di musicisti che utilizzeranno strumenti particolari, per un concerto che fonde tradizione, cultura e ritmi mediterranei. Durante la serata, Esposito renderà omaggio a Pino Daniele, artista e amico con cui ha condiviso oltre trent’anni di carriera e numerosi palchi in tutto il mondo.

“Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa di una duegiorni musicale in piazza Aldo Moro a Capodanno, che piace alla gente – commenta il sindaco Vito Carrieri –. Oltre all’animazione e ai dj del territorio, valorizzando le nostre eccellenze, abbiamo voluto arricchire la serata con la presenza di Tony Esposito, figura di rilievo nel panorama musicale italiano. La mattina di Capodanno, inoltre, si terrà un concerto di musica classica con l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles, diretta dal maestro polignanese Giovanni Pellegrini”.

Il concerto del 1° gennaio, in programma alle 11, vedrà l’ensemble composto da oltre 40 elementi eseguire musiche di Rossini, Strauss, Puccini, Bizet e Verdi, con un medley in omaggio a Domenico Modugno.

Polignano a Mare si prepara così a vivere un Capodanno all’insegna della musica, della festa e della comunità, accogliendo residenti, turisti e visitatori in una piazza unita sotto le stelle per dare il benvenuto al nuovo anno.



