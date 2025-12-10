Premio Nikolaos Città di Bari: sabato la decima edizione celebra passato, presente e futuro dello sport pugliese

BARI - Bari si prepara a celebrare le eccellenze sportive del territorio con la decima edizione del “Premio Nikolaos Città di Bari per lo Sport”, in programma sabato 13 dicembre alle ore 10.30 presso il Circolo Canottieri Barion (Molo San Nicola 5). L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Nikolaos, ha l’obiettivo di valorizzare atleti, dirigenti e realtà che si distinguono per meriti agonistici, fair play, impegno etico e contributo sociale, offrendo modelli positivi alle nuove generazioni.

Guidata dal presidente della Fondazione Vito Giordano Cardone, la cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, autorità sportive regionali e nazionali, dirigenti, allenatori e atleti, tutti uniti per premiare le figure che hanno contribuito a promuovere l’immagine della città di Bari e della Puglia nello sport.

Durante l’evento saranno annunciati i Personaggi sportivi del Passato, del Presente e del Futuro, a cui si aggiungeranno premi speciali e riconoscimenti destinati a chi incarna i valori più autentici dello sport.

In occasione del decennale, la Fondazione Nikolaos, in collaborazione con la Freedom Asd, annuncerà anche la nascita della prima squadra barese di Sitting Volley, disciplina paralimpica accessibile sia ad atleti con disabilità motorie sia a persone normodotate. Il Sitting Volley mantiene molte regole della pallavolo tradizionale, ma si gioca da seduti, con il bacino sempre a contatto con il pavimento, promuovendo inclusione e partecipazione.

«Anche quest’anno celebriamo lo sport nelle sue molteplici forme e nei suoi più profondi valori: impegno, inclusione, lealtà e passione – afferma Vito Giordano Cardone –. Con la creazione della squadra di Sitting Volley confermiamo il nostro impegno nel sostenere progetti con impatto sociale e culturale, offrendo nuove opportunità di sport e partecipazione alla comunità barese».

Il delegato Sport e Salute del Sindaco di Bari, Giuseppe Cascella, sottolinea il valore del decennale: «Un viaggio temporale sportivo che celebra chi ha fatto la storia dello sport a Bari e chi potrà ancora dare prestigio nelle competizioni nazionali e internazionali».

Il Premio Nikolaos è realizzato e promosso dalla Fondazione Nikolaos, con il contributo di Comune di Bari, Circolo Canottieri Barion, Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Freedom Asd, AGCI Puglia, ANSMeS, Casa Bari, Mack & Schühle Italia, Acqua Orsini e Grafica Zeroattanta.