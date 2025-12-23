PSR Puglia, i dati dell'avanzamento della spesa 2025. Emiliano: “Risultato straordinario per la Puglia”

“In sede dell’ultima bilaterale con i servizi della Commissione europea, deputati al controllo nell’utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale – ha sottolineato Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione del PSR Puglia – è emerso come ci sia stato negli ultimi anni un effettivo cambio di passo nell’utilizzo in Puglia dei fondi PSR. Come Autorità di Gestione ho lavorato affinché la definizione di inaffidabilità a noi attribuita in passato potesse essere superata con il lavoro e l’impegno. In questi anni abbiamo realmente invertito la rotta, a tutela delle aziende agricole tutte e della Puglia”.



Alla conferenza stampa dedicata allo stato di attuazione del PSR Puglia ha partecipato con la sua famiglia Giuseppe Agrosì, titolare dell’omonima aziende di Supersano vincitrice con il progetto “Il Salento che rinasce dopo la Xylella: dalla favolosa al bosco con Agrosì”, del premio “Buone pratiche dell’Italia rurale” promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dedicato alle best practice in agricoltura, sostenute dal PSR.



Selezionata tra i sei finalisti nazionali, l’azienda pugliese si è distinta nella categoria “Sfida della sostenibilità e adattamento ai cambiamenti climatici”, come dichiarato nella motivazione del premio, “per aver trasformato una ferita collettiva in un’occasione di rinascita, restituendo vita, innovazione e bellezza al territorio salentino”, intrecciando memoria, sostenibilità e identità agricola.





Il premio è stato conferito durante l’evento nazionale di lancio della Rete PAC “Coltiviamo insieme il domani”, valorizzando esperienze capaci di tradurre gli obiettivi dello sviluppo rurale in risultati concreti, anche grazie al sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.



BARI - La Regione Puglia ha impegnato con appositi elenchi di pagamento tutta la dotazione finanziaria prevista per il 2025 per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. A fronte di risorse attribuite dal FEASR di 1.328.099.465 euro vede ad oggi elenchi di pagamenti inviati ad AGEA per 208.713.455 euro per il solo 2025, con un erogato cumulato di 1.342.687.621 euro nel periodo di programmazione.Il dettaglio dei dati dello stato di avanzamento dei pagamenti per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia è stato presentato, in conferenza stampa, nella sede del Dipartimento Agricoltura a Bari, dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dall’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e dal direttore del Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022, Gianluca Nardone.“Il raggiungimento e il superamento del target di spesa del Programma di Sviluppo rurale regionale per il 2025 – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - rappresentano un risultato straordinario per la Puglia. I nostri dipendenti sono un po’ come Jannik Sinner: numeri uno in Italia nella spesa del Programma di Sviluppo Rurale.Un traguardo che solo pochi anni fa sembrava difficilissimo da raggiungere, soprattutto per una Regione che partiva da criticità profonde e da una reputazione di inaffidabilità nell’utilizzo dei fondi europei. Nei primi anni della mia amministrazione sapevamo di dover recuperare terreno, e non sempre siamo stati all’altezza delle aspettative dei pugliesi. Oggi però possiamo dire di aver colmato quel divario e di aver saldato un vero e proprio debito di fiducia nei confronti delle imprese agricole e degli operatori del settore. Grazie al lavoro competente e appassionato di tante ragazze e tanti ragazzi dell’amministrazione regionale, tutti i finanziamenti previsti sono stati erogati e la Puglia non solo è in linea con gli obiettivi fissati dall’Unione Europea, ma li supera con un vantaggio di oltre 17 milioni di euro. È un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra come la buona amministrazione possa tradursi in sviluppo concreto per i territori e per il mondo agricolo pugliese”.“Un impegno di spesa superato di 17 milioni di euro, in attesa di conoscere le scelte tecniche di AGEA per consentire l’utilizzo di questo plusvalore con dei recuperi contabili nella programmazione del CSR Puglia. Non è stato semplice raggiungere questo obiettivo, per il quinto anno consecutivo – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia - ma è il frutto di un’attenzione puntuale dell’intera struttura amministrativa del Dipartimento Agricoltura e dell’assistenza tecnica del PSR Puglia. Solo a novembre 2025 l’intero gruppo di lavoro ha realizzato 140 milioni di spesa, anche da Bruxelles ci hanno dato atto di questo grandissimo sforzo, con due programmazioni a cavallo dello stesso anno”.