Taranto, arrestato 40enne per tentato omicidio in zona Porto

TARANTO – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni con l’accusa di tentato omicidio per l’aggressione subita da un coetaneo lo scorso 20 dicembre in zona Porto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima stava passeggiando a piedi insieme alla compagna quando è stata aggredita da un gruppo di persone. L’arrestato avrebbe colpito il 40enne con pugni e schiaffi al volto, facendolo cadere a terra, mentre un’altra persona avrebbe infierito con calci.

La vittima ha tentato di mettersi in salvo nascondendosi dietro alcune auto, ma sarebbe stata raggiunta nuovamente e colpita. In quel frangente, l’aggressore avrebbe estratto un’arma da taglio, ferendo ripetutamente l’uomo e provocandogli una profonda lesione polmonare, mentre un terzo complice lo teneva fermo.

Soccorso immediatamente dal personale del 118, il 40enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e rimane in prognosi riservata.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare uno degli aggressori, arrestato e condotto nel carcere di Taranto. Le ricerche degli altri complici sono tuttora in corso.