Puglia Culture: teatro, musica e spettacoli per tutti tra Natale e Capodanno

BARI - Il calendario di fine anno di Puglia Culture si conferma ricco e diffuso sul territorio, con una proposta che attraversa teatro, musica, circo contemporaneo e spettacoli per famiglie, coinvolgendo piazze e teatri della regione.

Andria – Festival Internazionale di Castel dei Mondi

Ad Andria, in piazza Catuma nello Chapiteau El Grito, prosegue la sezione invernale del festival dedicata alla comunità con il quarto atto di Facciamo Pace. Il 24 dicembre alle 14 è in programma Liminal del Circo El Grito, creazione poetica tra acrobazie e musica dal vivo che conduce il pubblico in un circo sospeso tra sogno e realtà. Il 26 e 27 dicembre alle 20.30 arriva Seguime di Zenzero&Cannella, ispirato al folklore argentino, mentre il 27 dicembre alle 12 Letizia Fata presenta Il mio giardino, teatro-danza per l’infanzia. Dal 28 al 31 dicembre torna il duo belga Okidok con HAHAHA (28-30 dicembre ore 20.30, 31 dicembre ore 22). Il 31 dicembre alle 12 è previsto il Concerto della Vigilia della ProgettÒrchestra, seguito alle 22 dallo swing della Olivoil Jazz Band.

Programma completo

Ginosa – Un Clown per Amico

Il 27 dicembre, in Piazza dell’Orologio alle 18 (accesso libero), Michele Diana presenta Un Clown per Amico, spettacolo di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo che coinvolge il pubblico in un viaggio poetico tra cadute, sospensioni e risate.

Lecce – KIDS Festival

Dal 27 dicembre al 6 gennaio, Lecce ospita la dodicesima edizione di KIDS – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni, con circa trenta spettacoli di quasi quaranta compagnie italiane e internazionali. Tra gli eventi principali, la Kids Parade, gli spettacoli sui treni storici del Museo Ferroviario della Puglia e Operazione Robin Hood del biglietto sospeso.

Programma aggiornato

Putignano – La Scena dei Ragazzi

Il 27 dicembre al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” va in scena Cantastorie a pedali della Compagnia Teatro dei Leggeri (ore 18, 19.30 e 20.30), mentre in piazza si tiene Immaginaria di Teatro nelle Foglie (ore 19.30, ingresso libero) e la Parata Pachamama alle 20.30, trasformando lo spazio urbano in una festa collettiva.

Musica dal vivo

A Castellaneta il 27 dicembre ore 21.00 il Wanted Chorus propone The Sound of Christmas, concerto che unisce gospel, pop, rock e soul. A Galatina, il Teatro Cavallino Bianco ospita Natale in casa Cupiello (ore 21.00), mentre a Mesagne il Freedom Jazz Festival presenta Dream Scenario con Simona Severini e Jacopo Ferrazza.

28 dicembre – Una giornata diffusa

La giornata del 28 dicembre offre spettacoli per famiglie e musica in più città. A Marina di Ginosa va in scena Favole e Burattini (ore 11.30, ingresso libero), a Gioia del Colle Nel ripostiglio di Mastro Geppetto (ore 18.00, ingresso gratuito con prenotazione). A Putignano torna La dolce follia di Teatro nelle Foglie (ore 20.30), mentre a Manfredonia il Teatro Comunale Lucio Dalla ospita Contrappunti dall’Oceano alle 11.00 e Cappuccetto Rosso alle 21.00. A Mesagne, al Teatro Shalom (ore 21.00), si esibisce Freedom Extensive meets Greg Burk.

29-31 dicembre – Verso il Capodanno

A Polignano a Mare prosegue Il teatro vien da te, con laboratori, drum circle e open mic in Via Roma il 29 dicembre. A Barletta, il 29 dicembre alle 18.30 il Teatro Curci ospita la National Symphony Orchestra di Tele Radio Moldova. A Noicàttaro prosegue la stagione teatrale con Carolina Bubbico il 29 e 30 dicembre. Il 31 dicembre, sempre al Teatro Curci, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, accompagnati dalla Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio, portano in scena Dove eravamo rimasti, spettacolo di comicità e musica dal vivo.

Il programma di Puglia Culture conferma l’impegno nel valorizzare il territorio attraverso proposte culturali di qualità, capaci di parlare a pubblici diversi e trasformare le festività in un’occasione di incontro, condivisione e spettacolo dal vivo.

Per informazioni: www.pugliaculture.it