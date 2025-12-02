Puglia, l’addio di Emiliano: “Vi voglio bene”

BARI - Michele Emiliano ha salutato questa mattina i dipendenti e i consiglieri regionali, visibilmente emozionato, pronto a lasciare il passo al successore. “Vi voglio bene”, ha detto tra le lacrime, non riuscendo a trattenere l’emozione.

“Vorrei dire a tutti voi che ho una serenità d’anima assoluta. È come se avessi finito la scuola conseguendo una licenza o una laurea. Come sempre accade quando hai fatto bene il tuo lavoro, io ho voglia di continuare a farlo”, ha aggiunto Emiliano, rivolgendosi anche a Decaro con parole di augurio.

Un momento di grande commozione per il governatore uscente, durante il quale alcuni presenti hanno intonato in coro: “C’è solo un presidente”, a sottolineare la stima e l’affetto verso Emiliano nella sala del Consiglio regionale.