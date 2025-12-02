Si spacciava per sensitivo per abusare di minorenni: arrestato venditore ambulante 75enne nel Brindisino

– Un uomo di 75 anni, originario della provincia di Bari, è stato arrestato dalla Polizia con le accuse diai danni di due ragazzine minorenni. L'arresto è avvenuto sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. L'uomo si trova ora ai domiciliari.

La tentata violenza durante la festa patronale

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'episodio risale al 17 luglio scorso, durante una festa patronale nel Brindisino. L'uomo, titolare di una postazione mobile per la preparazione di crêpes, avrebbe tentato di costringere una 14enne e una 15enne ad avere rapporti sessuali con lui.

Il 75enne, per convincere le giovani, avrebbe usato un metodo particolarmente inquietante: si è presentato anche come cartomante e sensitivo. Avrebbe mostrato alle adolescenti delle carte dei tarocchi, paventando un 'maleficio' se si fossero rifiutate di avere un rapporto sessuale con lui. Avrebbe inoltre cercato di portarle in un luogo appartato.

Le ragazzine, dopo essere riuscite a liberarsi, hanno immediatamente denunciato l'accaduto alla Polizia. Le accuse mosse contro il 75enne sono state confermate anche in sede di incidente probatorio, svoltosi nei giorni scorsi a Brindisi.