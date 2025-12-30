Puglia, slitta la proclamazione di Antonio Decaro e dei consiglieri regionali

BARI - La, presidente eletto della Regione Puglia lo scorso, potrebbe avvenire solo nei, mentre quella deiè prevista nella settimana successiva.

L’obiettivo di concludere le procedure entro il 31 dicembre appare ormai irraggiungibile. Il ritardo è dovuto, come già accaduto in passato, a errori o inesattezze emersi durante le operazioni di spoglio nelle sezioni elettorali.

La complessa attività di verifica e certificazione dei risultati, affidata alle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi, potrebbe concludersi tra oggi e domani, con la sezione di Lecce ancora al lavoro per completare le operazioni.

Al termine del lavoro delle sezioni circoscrizionali, il controllo finale dei dati sarà affidato all’Ufficio elettorale centrale della Corte d’Appello di Bari, che provvederà alla proclamazione ufficiale del nuovo presidente e dei consiglieri e all’attribuzione dei seggi nel più breve tempo possibile.

Ad oltre un mese dal voto, la Puglia resta l’ultima regione a non avere ancora insediato governatore e consiglieri, mentre altre regioni chiamate alle urne nello stesso periodo, come Campania e Veneto, hanno già ufficializzato i loro presidenti.