“Radici Vive – Memorie, Mani, Meraviglie”: gli appuntamenti di gennaio nel basso Salento

BARI - Prosegue nel mese diil progetto, organizzato dae realizzato con il contributo finanziario del, con tre eventi dedicati al teatro e alla valorizzazione dei territori del basso Salento.

Il primo appuntamento è previsto sabato 4 gennaio 2026 alle ore 16.45 a Morciano di Leuca, con una visita guidata teatralizzata nel centro storico, realizzata in collaborazione con l’associazione Archès. L’iniziativa guiderà cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi, delle storie e delle identità del paese attraverso personaggi, racconti e memorie locali.

Il secondo evento si svolge domenica 18 gennaio 2026 alle ore 19.00 ad Arigliano, frazione del Comune di Gagliano del Capo, presso la Parrocchia San Vincenzo Martire. Qui sarà presentato il saggio finale del laboratorio teatrale “Il Martirio di San Vincenzo”, frutto di un percorso educativo e artistico rivolto ai più giovani. Il laboratorio, realizzato in collaborazione con la parrocchia locale, utilizza il teatro come strumento di narrazione, memoria e partecipazione comunitaria.

Il terzo appuntamento è previsto giovedì 23 gennaio 2026 alle ore 11.00 a Patù, con una visita guidata teatralizzata realizzata insieme all’associazione Archeorete, che intreccia racconto storico, figure simboliche e paesaggio urbano.

Le visite guidate teatralizzate sono rivolte a cittadini, visitatori e scuole, in particolare all’Istituto Comprensivo Salve-Morciano-Patù, e offrono esperienze culturali ed educative inclusive, trasformando lo spazio urbano in un racconto vivo e condiviso, rafforzando il legame tra patrimonio, comunità e nuove generazioni.

Il progetto è realizzato con il patrocinio della Provincia di Lecce, di Salento da Mare e dei Comuni di Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù e Morciano di Leuca.

La partecipazione agli eventi è gratuita.