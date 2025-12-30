Taranto, blitz antidroga: arrestati due giovani con cocaina e pistola clandestina

TARANTO - Un’dellae dellaha portato all’arresto di due giovani tarantini, une un, entrambi con precedenti, ritenuti presunti responsabili di

Nel corso delle perquisizioni, nell’abitazione del 24enne, nel rione Salinella, sono stati trovati numerosi involucri preconfezionati di cocaina, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di due caricatori con otto cartucce ciascuno e circa 30 proiettili dello stesso calibro, due fogli manoscritti ritenuti collegati all’attività di spaccio, circa 2.000 euro in contanti, probabile provento dello spaccio, e due telecamere, una nascosta in una cassetta elettrica per controllare il pianerottolo e una sul balcone rivolta verso la strada.

All’interno di altre due abitazioni sono state rinvenute 118 cartucce di vario calibro, nascoste dal fratello 33enne di uno degli arrestati e da una donna di 42 anni, entrambi denunciati.

Durante l’intervento, il più giovane degli arrestati ha tentato di fuggire ma è stato fermato in possesso di 182 grammi di cocaina, già suddivisa in 205 dosi pronte per la vendita. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 16.000 euro.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti nella città di Taranto e nei quartieri più a rischio.