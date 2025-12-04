Putignano, al via il grande spettacolo d’inverno: oltre 50 eventi per il Natale e l’inizio del Carnevale 2026

PUTIGNANO – La città di Putignano si prepara ad entrare nel vivo della stagione invernale con un ricco programma natalizio che prenderà il via il 7 dicembre 2025. Luci e addobbi, concerti, spettacoli e iniziative culturali animeranno il centro storico, trasformato per l’occasione in una vera piazza pedonale piena di eventi per grandi e piccini.

Il cuore del programma sarà la grande installazione e l’albero di Natale realizzati da Officine Chiodo Fisso, che ospiteranno numerose iniziative tra cui i concerti diffusi del 6 dicembre, la “Notte dei Bambini” il 13 e il 18 dicembre, e spettacoli di comicità il 14 dicembre. Tra gli appuntamenti più attesi, la notte dei Falò di Santa Lucia con l’Albero della Cuccagna, lo spettacolo all’aperto di Daniele Condotta, il concerto di Natale a teatro con Mario Rosini e il concerto gospel “The Sound of Christmas” con il Wanted Chorus diretto dal prof. Vincenzo Schettini il 20 dicembre.

Il programma natalizio si concluderà il 5 gennaio con la tradizionale discesa delle befane dal campanile della chiesa madre di San Pietro, a cura del Gruppo Ricerche Carsiche. Per tutto il periodo, saranno inoltre visitabili i presepi del concorso organizzato ad hoc, tra cui quelli realizzati dal Comitato per la Tutela e la Valorizzazione del Borgo Antico presso la Chiesa di San Pietro e Santa Maria la Greca.

Non mancheranno eventi per bambini e famiglie in biblioteca, serate dedicate ai giochi da tavolo e al cinema, mercatini di Natale, e la mostra temporanea “Errabunda – Disegni erranti” al Museo Civico “Romanazzi-Carducci” fino al 31 gennaio. Tra gli altri appuntamenti culturali, la stagione di prosa del Teatro Comunale “G. Laterza” e la stagione “La Scena dei Ragazzi” con spettacoli come Vassilla e la Babaracca il 14 dicembre e Cantastorie a pedali – Christmas edition il 27 dicembre.

Dal 26 dicembre prenderà avvio il Carnevale più lungo d’Europa, con “Le Propaggini” alle ore 15:30 in via Roma. Dal 27 al 31 dicembre Piazza Teatro ospiterà spettacoli di cabaret cinese, trapezisti, cantastorie, teatro di strada e magia a cura di Puglia Culture.

In totale, il cartellone prevede oltre 50 eventi, di cui solo cinque a pagamento, finanziati dalla Regione Puglia/Puglia Culture nell’ambito dell’Accordo per la Coesione POC Puglia 2021/27 e realizzati in collaborazione con WaVEs We Are eVEntS APS.

“Sono particolarmente soddisfatto del palinsesto natalizio di quest’anno, quasi tutto gratuito, pensato per regalare momenti di leggerezza e condivisione a grandi e piccini – ha dichiarato il Sindaco Michele Vinella. Putignano merita un periodo di festa all’altezza delle sue aspettative, e noi abbiamo fatto il possibile affinché le strade e il cuore della città possano riscaldarsi con eventi, musica e risate. Ringrazio tutte le associazioni e le organizzazioni che hanno contribuito, e l’azienda La Fusillo Costruzioni per aver donato alla città un albero vero. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme!”.