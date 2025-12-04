Allerta meteo in Puglia: precipitazioni sparse e rischio idrogeologico giallo

BARI – La Protezione Civile regionale ha emanato unper rischio idrogeologico e idraulico valido dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, e per le successive 22 ore.

Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia Garganica, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento.

Domani, venerdì 5 dicembre, le piogge continueranno a interessare i settori costieri della Puglia Garganica, mentre sulle altre zone della regione i fenomeni saranno isolati o sparsi, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Si prevede inoltre un incremento dei livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo, con possibili criticità dovute al transito dei deflussi. La Protezione Civile segnala quindi un rischio idrogeologico residuo, in prosecuzione dell’allerta arancione odierna.

In particolare, l’allerta gialla riguarda tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico e i bacini del Lato e del Lenne per rischio idraulico.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione agli eventuali fenomeni di piena e agli allagamenti locali, evitando spostamenti non necessari nelle zone più esposte.