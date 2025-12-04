Gioia del Colle, al via la stagione 2025/2026 del Teatro comunale Rossini con “Ubi maior”

GIOIA DEL COLLE – È tutto pronto per l’inizio della stagione teatrale 2025/2026 al Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle. Il nuovo cartellone prenderà il via sabato 6 dicembre 2025 alle ore 21:00 con, primo spettacolo di prosa promosso dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture.

Sul palco, Leo Gassmann interpreterà Tito, un giovane brillante e campione di scherma, chiamato a correre in aiuto della sua famiglia. Accanto a lui, sua madre Sabrina Knaflitz, Barbara Begala e Matteo Taranto daranno vita alla vicenda che ruota attorno a una leggerezza commessa in passato da sua madre Lorena, mettendo in discussione l’equilibrio della famiglia. La pièce, scritta da Franco Bertini e diretta da Enrico Maria Lamanna, propone un viaggio emozionante nei sentimenti e nelle relazioni familiari, tra sfide personali e legami affettivi.

Prima dello spettacolo, alle 18:45, Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz dialogheranno con Luigia Tullio e con il consigliere delegato alla Cultura, Lucio Romano, in un incontro aperto al pubblico nel foyer superiore del teatro.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro comunale Rossini nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00, e il giorno dello spettacolo a partire dalle 18:00. La vendita online è attiva anche sul sito Vivaticket.

Il Teatro comunale Rossini, punto di riferimento culturale per la città di Gioia del Colle, conferma con questa stagione il suo ruolo centrale nella promozione della cultura e delle arti performative, offrendo al pubblico un calendario ricco di spettacoli e iniziative che uniscono qualità, intrattenimento e riflessione.

Per informazioni:

Teatro comunale Rossini – via Rossini, 1, Gioia del Colle (BA)

Email: teatrorossini@comune.gioiadelcolle.ba.it | Tel. 0803484453