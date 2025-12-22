Quando il Natale incontra la legalità: a Ferrandina la Tombolata di Solidarietà a favore di Libera



Un appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato molto più di un semplice gioco: un momento atteso dalla comunità, capace di trasformare il clima delle feste in un’occasione concreta di partecipazione e solidarietà. L’edizione 2025 è dedicata per la prima volta a Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie, Coordinamento di Basilicata. Grazie al ricavato della manifestazione, sarà devoluta la somma di 500 euro a sostegno delle attività che Libera porta avanti da oltre trent’anni per la promozione della legalità democratica, della giustizia sociale e della memoria condivisa.



Con una quota di partecipazione di 10 euro, ogni partecipante potrà prendere parte a tre giri di tombolata a premi e condividere un momento conviviale con l’apericena, elemento che contribuisce a rendere l’evento un’occasione di incontro aperta a tutte le età. Il pomeriggio sarà presentato e animato da Dave Crucio, mentre la consegna dei premi sarà affidata a Babbo Natale, per regalare un’atmosfera di festa anche ai più piccoli.



La Tombolata di Solidarietà nasce come un’iniziativa semplice e partecipata, capace fin da subito di coinvolgere la cittadinanza e di trasformare il gioco in un gesto concreto di vicinanza. Nel tempo ha sostenuto realtà impegnate nel sociale e nel volontariato, come l’associazione Gian Franco Lupo – Un Sorriso alla Vita Onlus, Autismo in Movimento Basilicata, la Cooperativa Sociale La Luce e l’associazione VO.CE ETS Volontariato Celeste. Un percorso che ha rafforzato il senso di comunità e reso questo appuntamento un momento stabile del calendario cittadino.



Un contributo fondamentale alla riuscita dell’iniziativa arriva, come ogni anno, dal mondo delle attività commerciali e produttive del territorio. Gli organizzatori desiderano esprimere la propria profonda riconoscenza a tutte le attività di Ferrandina, Pisticci e Matera che, con grande generosità e spirito di collaborazione, mettono a disposizione i premi della tombolata. Un gesto concreto di sostegno che testimonia l’attenzione verso il bene comune e rende possibile trasformare un evento ludico in un’azione di solidarietà reale.



Oggi questo percorso prosegue e si rinnova, confermando la volontà di costruire, anno dopo anno, un gesto semplice ma significativo, capace di unire persone diverse attorno ai valori del gioco, della convivialità e della responsabilità sociale. È gradito un cenno di adesione anticipata per consentire una migliore organizzazione dell’apericena.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per vivere insieme un pomeriggio di festa che riesce a trasformare una tradizione natalizia in un segno concreto di comunità, solidarietà e legalità.

FERRANDINA - Il periodo natalizio a Ferrandina si conferma, ancora una volta, tempo di incontro, condivisione e impegno collettivo. Sabato 27 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.00, il Salone di Santa Chiara ospiterà la Quarta Edizione della Tombolata di Solidarietà, promossa dall’APS Lo Scoiattolo con il Patrocinio del Comune di Ferrandina.