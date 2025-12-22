A Bitonto il Natale della solidarietà: doni per i minori di Casa Jacopa

BITONTO - Non solo musica e spettacoli nel Magico Natale – Bitonto 2025. Questa sera, spazio alla solidarietà. Alle 19, in piazza Cavour, è in programma la consegna ufficiale dei doni destinati ai minori della comunità educativa di Casa Jacopa, grazie al contributo dell’amministrazione comunale e di numerose attività commerciali del territorio.Un momento dal forte valore simbolico e umano, pensato per accendere i riflettori sull’importanza della vicinanza alle realtà che ogni giorno operano a sostegno dei più piccoli e delle fragilità. Tra i beni donati, strumenti utili alla vita quotidiana della comunità. Un aiuto concreto che nasce dalla collaborazione tra istituzioni e tessuto economico cittadino.L’iniziativa rappresenta uno dei passaggi più significativi dell’intero cartellone natalizio e si propone come occasione di racconto e testimonianza di una realtà importante, da anni attiva sul territorio. La donazione, dunque, punta ad unire spirito natalizio e responsabilità sociale.La serata si inserisce in un contesto più ampio di appuntamenti diffusi. Dalle 18 alle 21 sarà possibile visitare il presepe vivente allestito nella chiesa del Crocifisso, mentre a partire dalle 19 piazza Cattedrale si animerà con spettacoli di artisti di strada, tra giocolieri, trampolieri, clown e performance con il fuoco, accompagnati da stand enogastronomici.Il Magico Natale – Bitonto 2025 proseguirà martedì 23 dicembre con il concerto “Christmas in Gospel”, in programma alle 20 in piazza Cavour, e mercoledì 24 dicembre con il dj set di mezzogiorno, sempre in piazza Cavour, con Moskino, Alessio Turturro e Samuel Rosica in console. Gli eventi proseguiranno poi venerdì 26 gennaio a partire dalle 18, in piazza Cavour, con un grande classico del teatro musicale: “Pinocchio – Il musical” che arriva a Bitonto in versione amatoriale, realizzata su licenza della Compagnia della Rancia.Un calendario che intreccia festa, spettacolo e attenzione al sociale, ricordando che il Natale è soprattutto condivisione, cura e comunità.