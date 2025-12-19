Quartiere San Paolo, festa del Santo Natale dedicata ai bambini

BARI - Venerdì 19 dicembre 2025 il Quartiere San Paolo di Bari si prepara a vivere un momento di festa e condivisione dedicato ai più piccoli in occasione del Santo Natale. L’appuntamento è fissato per le ore 18:15 presso il Giardino di Santa Rita, in via G. Candura angolo Pacifico Mazzoni.

La serata sarà animata dalla presenza di Babbo Natale che, in un momento particolarmente suggestivo, scenderà dal palazzo su cui è realizzato il Murales di Santa Rita per portare doni ai bambini presenti. Un evento pensato per regalare sorrisi, magia e spirito natalizio alle famiglie del quartiere.

Ad accompagnare la festa non mancheranno musica e intrattenimento. Prevista anche la partecipazione del sindaco di Bari, Vito Leccese, e della presidente del Terzo Municipio, Luisa Verdoscia. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai Vigili del Fuoco di Bari per il supporto all’iniziativa.

Il Comitato Santa Rita coglie inoltre l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno acquistato e stanno acquistando il calendario di Santa Rita 2026, ancora disponibile. Il contributo volontario raccolto servirà a finanziare l’acquisto di doni per le prossime iniziative di beneficenza.

L’evento è organizzato da Michele Genchi, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e regalare un Natale di gioia e solidarietà ai bambini del quartiere.