Bari, donna travolta da un monopattino sulle strisce pedonali

BARI - Questa mattina, in via Capruzzi a Bari, una donna di 60 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Stando alle prime informazioni, a travolgerla sarebbe stato un monopattino guidato da un giovane.

Due militari dell’Esercito, presenti nei dintorni, sono intervenuti immediatamente per prestare soccorso alla vittima, in attesa dell’arrivo del 118. Sul posto sono poi intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

La donna è stata trasportata al Policlinico di Bari. Al momento non sono note le sue condizioni di salute. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità.