Bari, arte e memoria: restituito alla città il murale dedicato a Pasolini

BARI - Si è conclusa a Bari la tre giorni dedicata al ripristino del murale in memoria di, situato nel sottopassaggio di. Un intervento fortemente voluto e realizzato dai volontari di, che hanno scelto di chiudere l’anno con un gesto concreto di cura urbana e memoria collettiva, in coincidenza con ildell’intellettuale.

Il murale, realizzato nel 2022, rappresenta un’opera di grande valore simbolico e culturale, nata per mantenere viva la memoria di una delle figure più influenti e controverse del Novecento italiano. Il lavoro di ripristino ha restituito colore, leggibilità e forza espressiva all’opera, riaffermando il ruolo dell’arte urbana come strumento di riflessione critica, partecipazione civica e identità condivisa.

Come ormai tradizione consolidata, Retake Bari ha scelto anche quest’anno di salutare la fine dell’anno impegnandosi nella cura di un’opera di arte urbana presente in città. I murales seguiti e valorizzati dall’associazione sono oggi 42, un patrimonio diffuso che rappresenta un valore culturale, sociale e identitario per il territorio barese.

Il ripristino del murale dedicato a Pasolini si inserisce pienamente in questa visione: prendersi cura delle opere che, pur non essendo frequentemente vandalizzate, possono subire nel tempo il naturale degrado causato dall’esposizione agli agenti atmosferici. Un intervento che diventa anche occasione di incontro, condivisione e festa di fine anno.

Nel corso delle tre giornate è stata significativa la partecipazione di bambini, volontari di tutte le età e cittadini, che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa. Fondamentale la presenza dell’artista Fedeliano Nacucchi, autore del murale, che ha partecipato attivamente al ripristino della sua opera, coinvolgendo i presenti in un lavoro tanto delicato quanto condiviso. Determinante anche il contributo di Sikkens, che ha donato le vernici necessarie alla realizzazione dell’intervento.

Il 2025 si chiude per Retake Bari con numeri importanti: 109 eventi registrati sulla piattaforma dell’app Retake, 2.590 chilogrammi di rifiuti rimossi dall’ambiente urbano – tra strade, giardini, spiagge e parchi pubblici – e il coinvolgimento di numerose scuole, studenti e docenti in percorsi di cittadinanza attiva. Un movimento in costante crescita, capace di ampliare la propria rete e il proprio impatto sul territorio.

A chiudere le tre giornate, le parole di Annalisa Condurro, referente di Retake Bari:

«Questo intervento racconta molto bene il senso del nostro impegno quotidiano: prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura della memoria e delle persone che li abitano. Ringraziamo tutti i volontari, i cittadini, le scuole e i partner che hanno reso possibile anche questa iniziativa. Un grazie particolare va a Sikkens, per il sostegno concreto al ripristino del murale, e all’artista Fedeliano Nacucchi, per la disponibilità e la passione con cui ha accompagnato ogni fase del lavoro. È da momenti come questi che si rafforza una comunità e si costruisce una città più consapevole».