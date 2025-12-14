Rapina a Brindisi: banditi armati assaltano centro scommesse Sunbet, dipendente soccorso

BRINDISI – Momenti di paura ieri sera, sabato 13 dicembre, in un centro scommesse Sunbet situato in viale Commenda a Brindisi. L’attività è stata presa di mira da due rapinatori con il volto coperto, uno dei quali armato di fucile. Sotto la minaccia dell’arma, i malviventi si sono fatti consegnare l’incasso della serata, ancora in fase di quantificazione, per poi fuggire rapidamente.

Durante l’assalto, uno dei dipendenti, visibilmente sotto shock, si è sentito male ed è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi.

Sul luogo della rapina sono intervenuti anche i carabinieri e le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Rangers Battistolli. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili, concentrandosi sull’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio riaccende i timori per la sicurezza dei centri scommesse della città e sottolinea l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e istituti di vigilanza privata per prevenire simili episodi.