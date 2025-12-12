Raro Realty e Luigi Fusco protagonisti al Sinergie 2025: premiati tra i “fantastici 4” del real estate italiano

MILANO – Si è appena conclusa l’edizione 2025 dell’evento, punto di riferimento per il settore immobiliare indipendente italiano, confermando la centralità della manifestazione come osservatorio privilegiato sulle tendenze del mercato e sull’evoluzione del comparto.

Tra i protagonisti della kermesse, Luigi Fusco, CEO di Raro Realty – Real Estate del Gruppo Nicolaus, specializzata in immobili di pregio e nel segmento hospitality internazionale, è stato insignito del prestigioso riconoscimento attribuito ai “fantastici quattro del real estate italiano”. Il premio celebra le personalità che, nell’ultimo anno, si sono distinte per impatto, metodo e innovazione nel settore.

L’evento, guidato dalla parola chiave Visione, ha offerto un quadro completo delle dinamiche emergenti, delle strategie innovative e della crescente attenzione alla qualità del servizio e all’etica professionale. In questo contesto, il riconoscimento a Fusco sottolinea non solo il suo percorso professionale, ma anche la solidità e la credibilità del modello Raro Realty, che si distingue per un approccio sartoriale, la competenza tecnica e una visione contemporanea del real estate di pregio.

La motivazione ufficiale del premio evidenzia il ruolo di Fusco nel mercato high-end: “Ha portato nel Sud Italia un modello credibile nel segmento di pregio, con attenzione a etica, relazione e apertura internazionale. Ha saputo trasformare il pregio in competenza reale, valorizzando un territorio pieno di potenziale”.

Nel suo intervento, Luigi Fusco ha sottolineato l’importanza della relazione e del servizio nel segmento high-end: “Il valore autentico non risiede soltanto nei materiali o nelle metrature, ma nella cura, nella sensibilità e nella capacità di creare un’esperienza. Raro Realty è oggi riconosciuta come modello credibile perché abbiamo scelto di trasformare il pregio in competenza reale, accompagnando il cliente nella costruzione dell’emozione che desidera vivere”.

Il riconoscimento conferma la strategia del Gruppo Nicolaus, che attraverso Raro Realty consolida un asset strategico nel segmento high-end, valorizzando il territorio e promuovendo un’offerta immobiliare di eccellenza con una visione internazionale.

A margine della premiazione, Fusco ha espresso soddisfazione per il risultato: “È la conferma che un lavoro fondato su qualità, coerenza e responsabilità può generare valore reale per il mercato e per il territorio. Continueremo a investire in questa direzione con la stessa dedizione che ci guida ogni giorno”.