Francavilla, proseguono le indagini sul decesso di Sofia, la bimba di 10 anni
FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono le indagini sulla morte di Sofia, la bambina di 10 anni deceduta nei giorni scorsi all’ospedale di Francavilla, dopo essere stata trasferita in ambulanza dal Perrino di Brindisi a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni.
Le prime ricostruzioni indicano che i primi esami abbiano evidenziato la positività della piccola ad alcuni virus, mentre l’autopsia, già disposta, servirà a chiarire le cause esatte del decesso. Tra le piste al vaglio degli inquirenti, quella relativa a problemi cardiaci.
Parallelamente, le indagini dell’Asl si concentreranno sul trasferimento della bambina dal Perrino all’ospedale Camberlingo di Francavilla, struttura meno attrezzata rispetto a quella di partenza.
Ieri a Carovigno si sono svolti i funerali di Sofia, alla presenza di centinaia di persone, che hanno voluto rendere omaggio alla piccola.
