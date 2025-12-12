Resilience a Bruxelles: strategie comunitarie per la protezione civile nella gestione dell’emergenza
Il primo giorno, nell’Emergency Response Coordination Centre (ERCC), si è svolto l’incontro con gli esperti della Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO). L’appuntamento è stato interamente dedicato all’approfondimento del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, con l’analisi di strategie, strumenti e procedure per una gestione coordinata ed efficace delle emergenze a livello europeo e transfrontaliero. L’incontro ha valorizzato le competenze acquisite dai partner di progetto nel corso delle attività formative, favorendo lo scambio di best practice e il rafforzamento delle relazioni internazionali. Obiettivo principale: avvicinare sempre più il sistema di Protezione Civile regionale al contesto europeo e illustrare le nuove strategie della Commissione Europea per i Paesi aderenti al Meccanismo, alla luce dei cambiamenti climatici e delle trasformazioni geopolitiche globali.
“Il confronto diretto con il DG ECHO e la visita all’ERCC rappresentano un passaggio fondamentale per consolidare le nostre competenze e rafforzare la capacità di risposta del sistema regionale in un contesto europeo e di cooperazione transfrontaliera sempre più interconnesso – ha dichiarato il dott. Lopane, Direttore del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia –. La cooperazione internazionale è uno strumento indispensabile per affrontare rischi complessi e condivisi, e il progetto Resilience dimostra quanto sia essenziale investire nella formazione e nella collaborazione tra istituzioni, volontari e partner transfrontalieri”.
Questa due giorni si pone come un percorso che costruisce reti solide tra territori, istituzioni e volontari per garantire maggiore sicurezza e resilienza alle comunità europee.
