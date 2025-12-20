Riapre il Palazzetto “Castellaneta”: oggi la prima gara ufficiale della Pallamano Conversano
CONVERSANO – Riapre oggi il Palazzetto “Castellaneta”, noto anche come “Pineta”, tornando a essere pienamente operativo e a disposizione della comunità sportiva della città.
Nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Lovascio ha firmato l’ordinanza che autorizza la Pallamano Conversano a disputare nuovamente le gare ufficiali in città. L’apertura della struttura rappresenta un passo significativo nel percorso di riqualificazione e rilancio degli impianti sportivi comunali, che nei prossimi giorni vedrà ulteriori novità annunciate dall’amministrazione.
La prima gara ufficiale al “Castellaneta” è prevista per oggi alle ore 18, con la sfida tra Conversano ed Eppan, evento che segna il ritorno dello sport ad alto livello nella città e offre l’occasione per la comunità di tornare a vivere da vicino le emozioni della pallamano.
