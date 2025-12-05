Riqualificazione degli spazi del laboratorio creativo nella Casa Circondariale di Lecce

Il, con la sua storia millenaria e la sua vibrante cultura, è una terra di forte identità e profonda resilienza. Proprio in questo contesto, all'interno delle mura della, si è consumato un evento che avrebbe potuto segnare la fine di un progetto virtuoso, ma che, al contrario, si è trasformato in un potente catalizzatore di solidarietà e riscatto.

Parliamo dell'incendio che ha colpito il laboratorio creativo della struttura, un luogo fondamentale per il percorso di reinserimento delle donne detenute.

Questo spazio non è mai stato semplicemente un insieme di stanze: è un cuore pulsante di speranza, gestito con passione dall’associazione Made in Carcere. Distrutto dalle fiamme e dall’acqua, il laboratorio rischiava di chiudere i battenti, portando via con sé opportunità di formazione, lavoro e dignità. Ma grazie a una sinergia straordinaria tra l'associazione, l'istituzione carceraria e il contributo essenziale di partner privati, la rinascita è stata rapida, colorata e, soprattutto, improntata alla massima qualità e durabilità.

Il danno e la risposta immediata: quando la comunità si unisce

Le fiamme hanno lasciato dietro di sé pareti annerite, infissi compromessi e un'atmosfera di desolazione che contrastava brutalmente con la vivacità che prima animava il laboratorio. Gli ambienti interni, dedicati alla lavorazione e alla formazione, erano inutilizzabili, bloccando di fatto le attività e interrompendo i percorsi di reinserimento in corso.

Di fronte a questa emergenza, l'associazione Made in Carcere ha lanciato un appello. La risposta del tessuto sociale e imprenditoriale è stata un esempio fulgido di solidarietà pugliese. Tra le aziende che hanno risposto con maggiore prontezza e competenza c'è stata ARD Raccanello, leader nel settore delle pitture e degli smalti, che ha deciso di supportare il restauro completo degli ambienti. L'intervento non si è limitato a una semplice fornitura, ma è stato un vero e proprio affiancamento tecnico, dimostrando un'elevata sensibilità verso le tematiche della responsabilità sociale d'impresa.

ARD Raccanello: un intervento tecnico per la durata e il benessere

La riqualificazione di uno spazio all'interno di una struttura carceraria richiede non solo materiali di alta qualità, ma anche soluzioni tecniche specifiche che tengano conto di fattori come la durabilità, l'igiene e la resistenza all'usura quotidiana. Il team di ARD Raccanello ha effettuato un'analisi approfondita della situazione, scegliendo cicli curativi e prodotti adatti per muri e infissi, garantendo un risultato duraturo e in linea con le normative più stringenti.

L'impegno dell'azienda va oltre la fornitura del prodotto. Rappresenta una scelta etica, un investimento nel futuro delle persone e un segnale forte verso la comunità. È un contributo concreto che eleva l'ambiente di lavoro, rendendolo dignitoso e stimolante.

L'intervento è stato guidato da criteri precisi:

selezione meticolosa di smalti e idropitture ad hoc per garantire massima adesione su superfici danneggiate;

di smalti e idropitture ad hoc per garantire massima adesione su superfici danneggiate; priorità alla resistenza : scelta di prodotti capaci di sopportare graffi, abrasioni e l'usura di un ambiente lavorativo intenso;

: scelta di prodotti capaci di sopportare graffi, abrasioni e l'usura di un ambiente lavorativo intenso; valorizzazione cromatica: utilizzo di cromie vivaci e luminose, essenziali per creare un'atmosfera positiva e stimolare la creatività delle detenute.

Per conoscere meglio la missione e l'impegno di questa realtà industriale nella fornitura di pitture per l’edilizia di alta qualità, puoi visitare il sito ufficiale di ARD Raccanello https://www.ard-raccanello.it/it/

Over Satinato e la certificazione CAM: la qualità a servizio del sociale

Tra i prodotti scelti per il recupero, un ruolo di primo piano lo ha avuto Over Satinato, uno smalto la cui eccellenza tecnica ne ha fatto il candidato ideale per il ripristino degli infissi e delle superfici più esposte. Questo prodotto si distingue per una serie di caratteristiche che lo rendono performante in contesti dove la resistenza è cruciale.

Over Satinato è stato fondamentale per la rinascita degli ambienti perché offre:

una elevata resistenza al blocking : il che significa che porte e finestre non incollano, anche in condizioni di caldo o umidità elevata;

: il che significa che porte e finestre non incollano, anche in condizioni di caldo o umidità elevata; una eccezionale resistenza al graffio e all'abrasione : garantendo che le superfici mantengano il loro aspetto impeccabile nel tempo, riducendo i costi di manutenzione;

: garantendo che le superfici mantengano il loro aspetto impeccabile nel tempo, riducendo i costi di manutenzione; la conformità alla certificazione CAM (Criteri Ambientali Minimi): questo aspetto è di fondamentale importanza, poiché rende il prodotto conforme alle gare pubbliche e sottolinea l'attenzione di ARD Raccanello verso la sostenibilità e la salute degli utilizzatori.



