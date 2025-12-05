Test di Medicina a Bari: risultati scoraggianti per il primo appello
BARI – Risultati deludenti per gli studenti baresi al primo appello del test d’ingresso a Medicina e alle prove del semestre filtro. Secondo i dati ufficiali, su 2.113 candidati, solo 600 hanno superato la prova di Biologia (28,2%), 484 su 2.109 quella di Chimica (22,8%) e appena 218 su 2.086 quella di Fisica (10,3%).
Pochi promossi e seconda possibilità in arrivo
La situazione è critica: pochissimi studenti hanno superato tutte e tre le prove necessarie per accedere alla graduatoria nazionale. Per questo, molti si presenteranno al secondo appello, previsto per il 10 dicembre. Dati alla mano, circa il 90% dei candidati non ce l’ha fatta al primo tentativo.
Anche superare tutte e tre le prove non garantisce un buon piazzamento nella graduatoria: per accedere alla sede preferita, infatti, serve un punteggio elevato. Gli studenti che hanno già superato le prove dovranno decidere se confermare il risultato o rinunciare per tentare di migliorare al prossimo appello.
Trend nazionale
Il trend osservato a Bari riflette quello nazionale: secondo alcune stime, la media dei promossi in Italia si attesta tra il 9% e il 17%, e c’è chi sostiene che non verranno coperti tutti i 21.574 posti disponibili per Medicina e Chirurgia.
L’attesa ora è per il secondo appello, che offrirà ai candidati una nuova occasione di accesso e la possibilità di migliorare il proprio punteggio in graduatoria.