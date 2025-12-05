Test di Medicina a Bari: risultati scoraggianti per il primo appello

BARI – Risultatiper gli studenti baresi al primo appello dele alle prove del semestre filtro. Secondo i dati ufficiali, su, solohanno superato la prova di(28,2%),quella di(22,8%) e appenaquella di(10,3%).

Pochi promossi e seconda possibilità in arrivo

La situazione è critica: pochissimi studenti hanno superato tutte e tre le prove necessarie per accedere alla graduatoria nazionale. Per questo, molti si presenteranno al secondo appello, previsto per il 10 dicembre. Dati alla mano, circa il 90% dei candidati non ce l’ha fatta al primo tentativo.

Anche superare tutte e tre le prove non garantisce un buon piazzamento nella graduatoria: per accedere alla sede preferita, infatti, serve un punteggio elevato. Gli studenti che hanno già superato le prove dovranno decidere se confermare il risultato o rinunciare per tentare di migliorare al prossimo appello.

Trend nazionale

Il trend osservato a Bari riflette quello nazionale: secondo alcune stime, la media dei promossi in Italia si attesta tra il 9% e il 17%, e c’è chi sostiene che non verranno coperti tutti i 21.574 posti disponibili per Medicina e Chirurgia.

L’attesa ora è per il secondo appello, che offrirà ai candidati una nuova occasione di accesso e la possibilità di migliorare il proprio punteggio in graduatoria.