Ruffano si illumina per le feste con “InCanto di Natale”

ph_Pierpaolo Meraglia

RUFFANO - Luci, musica, gusto e tradizioni:prende il via a Ruffano il borgo natalizio più magico del Basso Salento con l’inaugurazione di, che proporrà benricche di attrazioni e appuntamenti fino al. L’iniziativa, promossa dallae dal, trasforma il centro storico in un palcoscenico di luci e colori tra vie, palazzi e monumenti storici, catturando l’immaginazione di grandi e piccini.

Inaugurazione e spettacoli

L’apertura ufficiale dell’evento avverrà l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con la presentazione alla presenza delle autorità locali, tra cui il Commissario Prefettizio Claudio Sergi, e del Direttivo della Pro Loco. Alle 18, la compagnia dei Girovaghi porterà in scena “Lumina - spettacolo circo teatrale”, un concept show multisensoriale dove arte, musica e tecnologia si fondono in un caleidoscopio di luci e suoni, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica.

Alle 18:20 sarà il momento dell’accensione dell’albero di Natale in piazza San Francesco, seguito alle 18:30 dall’arrivo di Babbo Natale a bordo della sua Babbomobile, accompagnato da elfi e dalla slitta trainata dalla ciuccia Cesira, per accogliere bambini e famiglie nella Casetta di Babbo Natale, aperta tutti i giorni festivi e nel weekend dalle 16:30 alle 22:30, grazie al supporto dell’associazione “La Giara - salotto culturale”.

Alle 19:30 prenderà il via la prima rassegna musicale “Swingspel edizione invernale”, con Gianni Sava e Conny Martin in Christmas Mood in Music, un viaggio attraverso i grandi classici della tradizione natalizia internazionale. Contestualmente sarà inaugurato il Presepe artistico di comunità nello splendido frantoio ipogeo di via Mons. D’Urso, realizzato interamente in cartapesta a grandezza naturale dai volontari del paese sotto la direzione artistica di Matteo Gravante.

ph_Pierpaolo Meraglia

Villaggio della Solidarietà, mercatini e street food

Novità di quest’anno è il Villaggio della Solidarietà, con casette dedicate ad associazioni e enti del terzo settore per far conoscere le loro attività. Il borgo ospiterà anche i tradizionali Mercatini di Natale e la Piazza del Gusto, con una ricca offerta di street food: dalle pucce con polpo, salsiccia di cinghiale, hamburger o porchetta, a bruschette, bombette, fritture di pesce e dolci tipici come pittule e cecamariti.

Calendario e attrazioni

Oltre all’8 dicembre, le serate evento saranno 13: sabato 13 e domenica 14 dicembre, sabato 20 e domenica 21, martedì 23, Natale e Santo Stefano, sabato 27 e domenica 28 dicembre, Capodanno, domenica 4 gennaio e Epifania. Tra le attrazioni principali, oltre alla Casa di Babbo Natale e alla Corte del Grinch, ci saranno spettacoli dal vivo, laboratori per bambini, musica della Street Band, rassegna Swing e Gospel, concertone di Capodanno, la Cripta della Natività della Chiesa Beata Vergine di Maria e il Presepe Artistico di Comunità.

Le parole della Pro Loco

Il Direttivo della Pro Loco Ruffano commenta: “Ruffano anche quest’anno si mostrerà all’altezza delle aspettative che nel tempo ha saputo costruire. Tutto ciò sarà possibile grazie al lavoro congiunto di cittadini e istituzioni. Un ringraziamento va al Commissario Prefettizio Claudio Sergi, al suo vice Vincenzo Calignano, ai dirigenti comunali, al corpo di Polizia Locale e a tutti i volontari che hanno contribuito con passione all’organizzazione e agli allestimenti dell’evento”.