Riqualificazione del sottovia Quintino Sella: approvato il progetto esecutivo con pista ciclabile e asfalto fotocatalitico

BARI - È stato approvato ilper la riqualificazione del sottovia, intervento dal valore di 2,3 milioni di euro, finanziato con fondie inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche. L’opera prevede lae la sperimentazione di, con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana, garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada e ridurre l’inquinamento atmosferico e luminoso.

Il progetto ridefinisce gli spazi pedonali, ciclabili e carrabili, collegando in modo funzionale i quartieri Libertà, Murat, Carrassi e Picone-Poggiofranco, attraverso l’intersezione tra corso Italia, via Quintino Sella ed extramurale Capruzzi. La nuova pista ciclabile costituirà un collegamento strategico tra il centro città, la zona del Policlinico e il Quartierino, integrandosi con gli interventi già previsti sul viadotto FAL su corso Italia.

L’assetto progettuale recepisce le prescrizioni della Soprintendenza e le norme del Codice della Strada, aggiornato con la legge 177/2024, e integra gli esiti dei recenti rilievi sul campo.

Dichiarazione dell’assessore Domenico Scaramuzzi

“La riqualificazione del sottovia Quintino Sella rientra in un progetto complesso per il recupero di un’infrastruttura storica e strategica per la mobilità cittadina. L’opera garantirà piena accessibilità agli utenti deboli e sperimenterà tecniche avanzate per la riduzione del Pm10 e dell’inquinamento luminoso. Stimiamo di espletare la gara entro la prima metà del 2026 e di avviare i lavori entro la fine dell’anno, evitando sovrapposizioni con altri cantieri di forte impatto sulla città”.

Interventi principali

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile a doppia corsia, lunga 600 metri e larga 2,50 metri, con restringimento della carreggiata da 10,50 a 8 metri. Sono previsti il rifacimento dei marciapiedi, allargati di 20-30 cm, e l’adeguamento del pacchetto stradale con scarifica e nuova asfaltatura. Verranno realizzati pozzetti e tombini per l’impianto di fogna bianca, integrati con la pavimentazione dei marciapiedi, e sarà rifatto l’impianto di illuminazione pubblica con pali più bassi e apparecchi cut-off a basso consumo, dimmerabili. L’impianto semaforico sarà adeguato alla viabilità ciclabile, le scale recuperate e dotate di montascale, la segnaletica orizzontale e verticale rifatta, e gli impianti pubblicitari deteriorati bonificati.

Sostenibilità e innovazione

L’asfalto fotocatalitico utilizzerà biossido di titanio (TiO2), capace di decomporre sostanze inquinanti trasformandole in elementi innocui, contribuendo a ridurre smog e particolato. L’illuminazione ad alta efficienza e dimmerabile ridurrà consumi ed inquinamento luminoso.

Accessibilità

Le rampe e i marciapiedi rispettano i limiti di legge per persone con disabilità motoria e visiva. Le aree ciclabili e pedonali saranno opportunamente separate e gli attraversamenti segnalati secondo standard di sicurezza.

Cronoprogramma

I lavori saranno completati in circa 450 giorni, garantendo un miglioramento significativo della mobilità e della qualità urbana nella zona del sottovia Quintino Sella.