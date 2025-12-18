Riqualificazione del sottovia Quintino Sella: approvato il progetto esecutivo con pista ciclabile e asfalto fotocatalitico
BARI - È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del sottovia Quintino Sella, intervento dal valore di 2,3 milioni di euro, finanziato con fondi PON Metro Plus e inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche. L’opera prevede la realizzazione di una pista ciclabile e la sperimentazione di pavimentazione bituminosa fotocatalitica, con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana, garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada e ridurre l’inquinamento atmosferico e luminoso.
Il progetto ridefinisce gli spazi pedonali, ciclabili e carrabili, collegando in modo funzionale i quartieri Libertà, Murat, Carrassi e Picone-Poggiofranco, attraverso l’intersezione tra corso Italia, via Quintino Sella ed extramurale Capruzzi. La nuova pista ciclabile costituirà un collegamento strategico tra il centro città, la zona del Policlinico e il Quartierino, integrandosi con gli interventi già previsti sul viadotto FAL su corso Italia.
L’assetto progettuale recepisce le prescrizioni della Soprintendenza e le norme del Codice della Strada, aggiornato con la legge 177/2024, e integra gli esiti dei recenti rilievi sul campo.
Dichiarazione dell’assessore Domenico Scaramuzzi
“La riqualificazione del sottovia Quintino Sella rientra in un progetto complesso per il recupero di un’infrastruttura storica e strategica per la mobilità cittadina. L’opera garantirà piena accessibilità agli utenti deboli e sperimenterà tecniche avanzate per la riduzione del Pm10 e dell’inquinamento luminoso. Stimiamo di espletare la gara entro la prima metà del 2026 e di avviare i lavori entro la fine dell’anno, evitando sovrapposizioni con altri cantieri di forte impatto sulla città”.
Interventi principali
Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile a doppia corsia, lunga 600 metri e larga 2,50 metri, con restringimento della carreggiata da 10,50 a 8 metri. Sono previsti il rifacimento dei marciapiedi, allargati di 20-30 cm, e l’adeguamento del pacchetto stradale con scarifica e nuova asfaltatura. Verranno realizzati pozzetti e tombini per l’impianto di fogna bianca, integrati con la pavimentazione dei marciapiedi, e sarà rifatto l’impianto di illuminazione pubblica con pali più bassi e apparecchi cut-off a basso consumo, dimmerabili. L’impianto semaforico sarà adeguato alla viabilità ciclabile, le scale recuperate e dotate di montascale, la segnaletica orizzontale e verticale rifatta, e gli impianti pubblicitari deteriorati bonificati.
Sostenibilità e innovazione
L’asfalto fotocatalitico utilizzerà biossido di titanio (TiO2), capace di decomporre sostanze inquinanti trasformandole in elementi innocui, contribuendo a ridurre smog e particolato. L’illuminazione ad alta efficienza e dimmerabile ridurrà consumi ed inquinamento luminoso.
Accessibilità
Le rampe e i marciapiedi rispettano i limiti di legge per persone con disabilità motoria e visiva. Le aree ciclabili e pedonali saranno opportunamente separate e gli attraversamenti segnalati secondo standard di sicurezza.
Cronoprogramma
I lavori saranno completati in circa 450 giorni, garantendo un miglioramento significativo della mobilità e della qualità urbana nella zona del sottovia Quintino Sella.