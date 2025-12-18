Taranto, Le Div4as at Christmas: lirica, pop e magia del Natale al Teatro Orfeo

TARANTO – Sabato 20 dicembre alle 21.00, il Teatro Orfeo di Taranto ospita Le Div4as at Christmas, un concerto speciale che unisce lirica e pop natalizio con quattro straordinarie voci femminili: Federica Caseti Balucani, Laura Macri, Arianna Lorenzi e Anna Konovalova. L’evento vede la partecipazione dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta dal Maestro Roberto Molinelli, che firma anche gli arrangiamenti originali del programma.

Il concerto rappresenta il settimo appuntamento della trentatreesima edizione della Stagione Eventi Musicali 2025/2026 dell’ICO della Magna Grecia, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, realizzata in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC – Ministero della Cultura, e con il supporto di istituti e aziende del territorio.

Un viaggio musicale tra classico e contemporaneo

Il programma propone un percorso musicale che spazia dalla musica lirica e operistica al pop internazionale, dalle grandi colonne sonore alle melodie natalizie più amate. Tra i momenti clou, The 4 Seasons, composizione originale del Maestro Molinelli che rende omaggio alle “Quattro Stagioni” di Vivaldi, reinterpretate in chiave moderna con l’interazione tra voci femminili e orchestra.

Accanto a quest’opera, il concerto prevede celebri pagine liriche come Casta Diva e Nessun Dorma, brani pop iconici come Imagine e Hallelujah, fino ai classici del cinema e successi internazionali come New York, New York e Mamma Mia. Il risultato è un’esperienza musicale coinvolgente, raffinata e adatta a tutti, perfetta per entrare nello spirito natalizio.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket e in sede: Poltronissima €40, Platea e I Galleria €30, II Galleria €20, III Galleria €15. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto, Via Ciro Giovinazzi 28 – 392 9199935. Sito: orchestramagnagrecia.it – Social: Facebook e Instagram.

Prossimi appuntamenti della Stagione Eventi Musicali 2025/2026

Il calendario prosegue con concerti di artisti come Raiz, Mario Incudine, Dardust, Gloria Campaner e Jasmine Choi, fino alla chiusura della stagione il 22 aprile con Alex Wyse, sotto la direzione del Maestro Piero Romano.

Le Div4as at Christmas promette quindi di essere un evento imperdibile, unendo virtuosismo, emozione e lo spirito delle feste, trasformando il Teatro Orfeo in una cornice di musica e magia natalizia.



