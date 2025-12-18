“Prokof’ev, o la fonte infinita”: l’integrale delle 9 Sonate per Pianoforte a Trani

TRANI - Lapresenta con orgoglio la maratona, un progetto unico nel panorama concertistico italiano: l’esecuzione integrale delle nove Sonate per pianoforte del grande compositore russo. L’iniziativa rappresenta non solo un’impresa tecnica di straordinaria complessità, ma anche un’occasione di crescita e visibilità per giovani pianisti di talento.

A cimentarsi con le opere monumentali sono nove interpreti, in ordine di Sonata: Carmela Scarpa, Margherita Cavallo, Chiara Caposeno, Cristiano Cataldo, Angela Chiarieri, Michael Berardi, Monika D’Ermo, Federica Iacovelli e Yelyzaveta Klinkova (Lisa Klinkova). Tutti allievi del M° Alfonso Soldano, pianista internazionale e direttore artistico della Fondazione, la cui filosofia è investire sui giovani, preparandoli a affrontare repertori di altissimo livello.

Le Sonate di Prokof’ev rappresentano un vertice della letteratura pianistica del Novecento, coniugando lirismo e ironia, profondità drammatica ed energia ritmica. L’esecuzione integrale è un evento raro in Italia, realizzato presso il Palazzo Discanno di Trani (Corso Vittorio Emanuele II, 188) con il nuovo pianoforte gran coda Yamaha, fornito da Clivio Pianoforti.

Il progetto celebra anche il centenario della nascita di Aldo Ciccolini (1925-2015), figura leggendaria del pianismo del XX secolo. Le registrazioni delle Sonate, curate da Soldano insieme a Massimo Mazzone, saranno pubblicate su CD dalla prestigiosa etichetta Divine Art Recordings Group e distribuite a livello globale sulle principali piattaforme digitali, offrendo ai giovani interpreti una vetrina internazionale.

Il culmine dell’iniziativa sarà venerdì 19 dicembre, con una giornata di esibizioni dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 20:00 alle 23:00. La mattina inizierà con un aperitivo di benvenuto, mentre la serata finale della stagione “Armonie Naturali” 2025 celebrerà anche la conclusione dell’anno con pandoro e spumante.

L’evento rientra nella stagione 2025 della Fondazione Aldo Ciccolini ETS, sostenuta dal Ministero della Cultura, con il patrocinio della Città di Trani, della Regione Puglia, del PACT – Polo Arti Cultura Turismo e della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

I biglietti sono disponibili a € 5,00 (intero) e € 2,00 (ridotto under 18 e over 65), acquistabili presso il botteghino di Palazzo Discanno dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 20:30.

Per informazioni: 346 3055325 – responsabileartistico.fac@gmail.com

