Riqualificazione di Via Manzoni: in corso la posa del basolato sul primo isolato

BARI - Proseguono i lavori di. Da ieri sono in corso le operazioni disul primo isolato del cantiere, compreso tra, dove la scorsa settimana è stato completato il pacchetto della sottostruttura necessario per il basolato. La conclusione di questo primo tratto è prevista, secondo le modalità concordate con la Sovrintendenza.

Attualmente sono tre gli isolati interessati dai lavori, nel tratto tra corso Italia e via Garruba. Sul secondo isolato, Retegas ha completato gli interventi sui sottoservizi; a partire da giovedì prenderà il via la realizzazione del massetto fibrorinforzato in misto granulometrico stabilizzato, con rete di rinforzo in TNT e Geogriglia, propedeutica alla posa delle basole. Il completamento del basolato su questo secondo isolato è previsto entro fine anno.

Il terzo isolato, attualmente in fase di lavori sui sottoservizi, seguirà le stesse operazioni appena terminati gli interventi propedeutici.

Una volta completata la posa delle basole laviche nella parte centrale, la strada sarà percorribile dai pedoni. Successivamente, le attività dell’impresa interesseranno i marciapiedi laterali, con l’obiettivo di uniformare la quota della nuova strada pedonale, garantendo sempre l’accesso a abitazioni, attività commerciali e scuole.

I lavori rappresentano un intervento importante per la riqualificazione urbana e la valorizzazione del centro storico, migliorando sicurezza, estetica e fruibilità della via.