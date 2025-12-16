Noicattaro inaugura “La prima stagione” del Teatro Cittadino: tutto esaurito per Paolo Rossi

ph_Laila Pozzo

NOICATTARO - Ilinaugura la stagione teatralecon il tutto esaurito in prevendita per Paolo Rossi. L’affluenza del pubblico ha spinto il teatro, il più piccolo d’Europa con soli 40 posti, ad aggiungere una: martedì 23 dicembre alle ore 18.00, accanto alle date già programmate.

“La prima stagione” è il titolo evocativo scelto per questo cartellone inaugurale, che punta sulla densità, la cura e l’ascolto, privilegiando esperienze artistiche intime e partecipative.

Il saluto inaugurale si è tenuto il 16 dicembre alle ore 17 dal palco del Teatro Cittadino, alla presenza del sindaco Raimondo Innamorato, dell’assessora alla Cultura Anna Maria De Marzo e del presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio. L’evento è promosso dal Comune di Noicattaro, concepito con Puglia Culture e realizzato in collaborazione con BassCulture.

L’apertura della stagione è affidata a Paolo Rossi, accompagnato da Caterina Gabanella, con “Improvvisando con il pubblico”, spettacolo senza copione costruito ogni sera insieme agli spettatori tra ironia, libere associazioni e riflessioni sul nostro tempo, in scena il 22 dicembre alle 20.30 e il 23 dicembre alle 18.00 e alle 20.30. Successivamente, il 29 e 30 dicembre, sarà la volta di Carolina Bubbico con un Live solo che attraversa acustico ed elettronico, world music e canzone d’autore, intrecciando brani originali e rivisitazioni frutto della sua esperienza sui palcoscenici italiani e internazionali. Il 5 e 6 gennaio Erica Mou presenterà Cerchi, il suo nuovo album composto da undici tracce che raccontano un percorso di crescita, riconciliazione e trasformazione, tra cantautorato, folk e suggestioni di pop nordeuropeo. Il 10 e 11 gennaio Cristiana Vaccaro porterà in scena Brutta. Storia di un corpo come tanti, tratto dal libro di Giulia Blasi, con regia di Francesco Zecca, un monologo brillante sul corpo femminile, lo sguardo sociale e il diritto a occupare lo spazio, tra memoria personale e immaginario collettivo. Infine, il 17 e 18 gennaio, Pino Strabioli proporrà Ve ne dico quattro, scritto con Fabio Masi, un racconto teatrale dedicato ai grandi protagonisti della scena italiana, da Paolo Poli a Franca Valeri, da Dario Fo a Gabriella Ferri, in un affresco affettuoso e ironico di un’epoca di libertà creativa e specchio del presente.

Per ulteriori informazioni sul cartellone e prenotazioni: Puglia Culture – La Prima Stagione Noicattaro.



