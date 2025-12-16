Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Barone (M5S) “Al fianco dei lavoratori”
BARI - La consigliera del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, interviene con preoccupazione sulla vertenza in corso presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Nei giorni scorsi si sono svolte riunioni in Prefettura a Foggia tra la direzione dell’ospedale, le organizzazioni sindacali e i sindacati dei medici, con la partecipazione dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, per affrontare una crisi interna caratterizzata da forte disagio e problemi di comunicazione tra il personale e la direzione.
«Apprendere oggi che contratti vengono stravolti o revocati, dagli amministrativi fino ai medici, con perdite economiche che oscillano tra il 35% e il 46%, non può che generare forte agitazione», dichiara Barone. «Ritengo fondamentale schierarsi al fianco dei medici e di tutto il personale, non solo per tutelare i loro diritti, ma soprattutto per difendere un presidio sanitario di vitale importanza per il Gargano, per la provincia di Foggia e per l’intera Puglia».
L’ospedale, fortemente voluto da Padre Pio, è da sempre orientato alla cura dei più fragili e dei malati privi di altre possibilità di assistenza. Strutturato con macchinari all’avanguardia e personale altamente qualificato, l’ospedale è sostenuto anche da donazioni provenienti da tutto il mondo.
Barone sottolinea il ruolo della Regione Puglia, che negli anni ha garantito interventi concreti a sostegno della stabilità della struttura. «Spero in una presa di posizione più decisa anche da parte del Vaticano – aggiunge la consigliera – affinché questo luogo santo, utile e necessario, possa continuare a garantire cure e sollievo a tutta la comunità».