Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Barone (M5S) “Al fianco dei lavoratori”

BARI - La consigliera del, interviene con preoccupazione sulla vertenza in corso presso ladi San Giovanni Rotondo.

«Apprendere oggi che contratti vengono stravolti o revocati, dagli amministrativi fino ai medici, con perdite economiche che oscillano tra il 35% e il 46%, non può che generare forte agitazione», dichiara Barone. «Ritengo fondamentale schierarsi al fianco dei medici e di tutto il personale, non solo per tutelare i loro diritti, ma soprattutto per difendere un presidio sanitario di vitale importanza per il Gargano, per la provincia di Foggia e per l’intera Puglia».

L’ospedale, fortemente voluto da Padre Pio, è da sempre orientato alla cura dei più fragili e dei malati privi di altre possibilità di assistenza. Strutturato con macchinari all’avanguardia e personale altamente qualificato, l’ospedale è sostenuto anche da donazioni provenienti da tutto il mondo.

Barone sottolinea il ruolo della Regione Puglia, che negli anni ha garantito interventi concreti a sostegno della stabilità della struttura. «Spero in una presa di posizione più decisa anche da parte del Vaticano – aggiunge la consigliera – affinché questo luogo santo, utile e necessario, possa continuare a garantire cure e sollievo a tutta la comunità».