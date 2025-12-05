Ritrovata viva Tatiana Tramacere: il lieto fine dopo tanta paura per la giovane salentina scomparsa da dieci giorni

NARDO' - Finisce nel migliore dei modi la disavventura di, la studentessa salentina di Filosofia irreperibile dallo scorso 24 novembre. Ieri sera, poco dopo le, Tatiana è uscita dalla mansarda dell’amico, 30enne di origini rumene, ed è salita a bordo di un’auto per essere condotta ai controlli medici.

Secondo quanto riferito dallo stesso Gheormescu, la giovane ha agito di propria iniziativa, confermando così la sua versione dei fatti. I carabinieri avevano trovato Tatiana nella mansarda della casa del 30enne, l’ultimo ad averla vista prima della scomparsa e attualmente indagato dalla procura di Lecce per istigazione al suicidio. Le indagini non hanno ancora chiarito se si sia trattato di un allontanamento volontario o di un eventuale sequestro, coperto dall’uomo.

Giovedì sera i carabinieri avevano interrogato Gheormescu in caserma mentre gli specialisti del Ris perquisivano la sua abitazione. Il trentenne, inizialmente indagato per istigazione al suicidio, potrebbe vedere mutata la sua posizione qualora venisse confermata l’ipotesi di sequestro.

Le forze dell’ordine hanno analizzato nei giorni scorsi tabulati telefonici, chat e immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al giovane era stato già sequestrato il telefono mentre era sentito come persona informata sui fatti.

Sotto la casa dell’uomo si era radunata una piccola folla, con momenti di tensione dopo la circolazione di voci, poi smentite dai carabinieri, sul ritrovamento del corpo di Tatiana. Al momento dell’annuncio che la ragazza era stata ritrovata viva è scoppiato un applauso di sollievo. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118 per accertarsi delle condizioni della giovane.

“È un momento di gioia aver trovato mia figlia, un sollievo. Sembrava si stesse realizzando il peggio, ma grazie all’Arma dei carabinieri è andato tutto bene. Aspettiamo che venga qui, sono certo che sta bene perché c’è il fratello con lei. Grazie a tutti, è un momento bellissimo, un regalo di Natale”, ha dichiarato il padre di Tatiana, ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti.