Lecce, Danilo Veiga finisce in diffida: attenzione al prossimo giallo

- Il difensore portogheseentra ufficialmente in diffida. Il laterale del Lecce è stato infatti ammonito per lain questo campionato di Serie A durante la vittoria perdei giallorossi contro il Torino allo stadio, match valido per la tredicesima giornata di andata.

La situazione disciplinare del giocatore impone ora massima prudenza: Veiga dovrà evitare un nuovo cartellino giallo nella sfida che il Lecce giocherà domenica 7 dicembre alle 12.30 allo stadio “Zini” contro la Cremonese, valida per la quattordicesima giornata. Un’eventuale ammonizione, infatti, comporterebbe la squalifica per un turno, costringendolo a saltare l’importante partita casalinga di venerdì 12 dicembre alle 20.45 contro il Pisa, in programma per la quindicesima giornata di andata.

La carriera di Danilo Veiga

Classe 2002, Danilo Veiga ha compiuto un percorso formativo ricco di esperienze nel calcio portoghese e internazionale. Prima di arrivare a Lecce ha giocato nell’Estrela Amadora, nell’HNK Rijeka, nel Gil Vicente, nel Felgueiras, nel Porto Under 19, nel Porto Under 17, nella Padroense, nel Porto Under 15, nel settore giovanile del Porto e nel Salgueiros. Ha inoltre collezionato due presenze da titolare con il Portogallo Under 21, testimonianza del suo potenziale.

Obiettivo salvezza

Il Lecce continua la stagione con un obiettivo chiaro: raggiungere la salvezza. La solidità difensiva e l’apporto di giocatori come Veiga saranno determinanti per confermare la permanenza dei salentini in Serie A.