Martina Franca, a Natale la grande attrazione del giardino di luci «Lumiere»

L’afrobeat come anteprima, sabato 6 dicembre, con il gruppo interetnico Afrodream proveniente da Torino. Poi, il 12 dicembre, si accenderà il giardino di luci «Lumiere» sino alla fine delle festività, con spettacoli e animazioni per i più piccoli e un affascinante allestimento comprendente l’inedita riproduzione di 14 rosoni di cattedrali e chiese di Puglia. Il Natale a Martina Franca lo firma Idea Show con l’«Estensioni Music & Light Festival - Christmas Edition» promosso da Idea Show con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.Sabato 6 dicembre, alle 19.30, in piazza XX Settembre, è previsto un preludio in grande stile con il concerto a ingresso libero degli Afrodream, formazione pop-afrobeat che band fonde ritmiche africane e melodie sognanti, nata dall’incontro di musicisti di Senegal, Martinica, Argentina e Italia e composta da Abou Samb (voce e percussioni), Eddy Gaulein Stef (basso), Ariel Verosto (piano e flauto traverso), Luca Vergano (chitarra), Sam Baye (batteria) e Simone Arlorio (sax).Quindi, il pomeriggio del 12 dicembre, alle ore 17, si accenderanno le luci del giardino «Lumiere» allestito nella Villa Comunale «Giuseppe Garibaldi» con gli splendidi 14 rosoni luminosi, che andranno ad arricchire un impianto comprendente circa 80 figure tra stelle, fiocchi e alberi di oltre dieci metri di altezza, per un totale di oltre 140mila Led che, tuttavia, consumeranno nel complesso soltanto 10 Kw. Le installazioni, che rimarranno accese tutti i giorni delle festività sino alla mezzanotte, sono state infatti pensate nel rispetto del risparmio energetico disposto dal Comune di Martina Franca, che con Regione Puglia e Pugliapromozione ha accolto l’invito del Distretto urbano del commercio (Duc) a rendere l’iniziativa «Lumiere» il cuore del Natale martinese, con la villa comunale addobbata per accogliere le famiglie con un allestimento artistico capace di renderanno il posto magico e ospitale. Il progetto è stato, infatti, pensato innanzitutto per i bambini, per regalare loro uno spazio e un momento d’incanto in uno spirito natalizio fatto di giochi, magie e stupore, ma anche di momenti di apprendimento creativo.Il giardino di luci «Lumiere» ospiterà, infatti, due eventi di intrattenimento a ingresso libero: il primo sabato 20 dicembre, alle 17.30, con il performer circense napoletano Giulio Linguiti, che per oltre quindici anni ha praticato la ginnastica artistica prima di diventare attore e artista di strada, il secondo lunedì 29 dicembre, sempre alle 17.30, con l’artigiana della parola Antonella Colucci, che incanterà i più piccoli con letture narrate e musicali.080.4301150