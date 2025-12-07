Rocchetta Sant’Antonio, assalto al Postamat durante la notte: esplosioni e danni ma nessun bottino

ROCCHETTA SANT'ANTONIO– Due esplosioni ravvicinate hanno scosso la notte scorsa la tranquilla comunità di Rocchetta Sant’Antonio, piccolo comune sui Monti Dauni in provincia di Foggia. Intorno alle 4 del mattino, una banda ha tentato di far esplodere ilsituato nella piazza centrale del paese.

“Sono stato allertato questa notte dalle forze dell’ordine – ha dichiarato il sindaco Pompeo Circiello – Il boato è stato percepito distintamente dai residenti, soprattutto in centro, e ha generato molta paura”.

Il primo cittadino ha precisato che il Postamat non conteneva denaro al momento dell’assalto, poiché l’ufficio postale, aperto fino alle 13.30, svuota regolarmente la cassa automatica alla chiusura. Le esplosioni, tuttavia, hanno causato danni alle saracinesche, e al momento non è chiaro se l’ufficio postale potrà riaprire già martedì 9 dicembre. Poste Italiane ha predisposto un servizio di vigilanza 24 ore su 24 in attesa di soluzioni.

Per garantire la fuga, i malviventi hanno cosparso di chiodi l’asfalto lungo la provinciale 99, che collega Rocchetta Sant’Antonio a Candela. Alcune auto dei cittadini hanno riportato danni ai pneumatici.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno valutando le immagini e i rilievi per identificare i responsabili.