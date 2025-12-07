Canto (delle birre) di Natale: a Leverano degustazione speciale con birre e dolci natalizi

LEVERANO – Sabato 20 dicembre, alle ore 18.30, il Chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie ospiterà un evento particolare dedicato alle birre di Natale, organizzato dalla Cooperativa di Comunità di Leverano – Legàmi, in collaborazione con il progetto Sulle Vie della Birra.

L’appuntamento prevede una degustazione narrata, che alternerà il racconto delle tradizioni brassicole dei vari Paesi produttori alla degustazione guidata di quattro birre abbinate ai dolci tipici natalizi salentini, i purciddruzzi.

Le birre selezionate per l’occasione provengono da birrifici italiani e offrono un ventaglio di profumi e sapori che ricordano le feste invernali. Tra queste, Celestial Shock del Birrificio del Vulture (PZ), una winter ale aromatizzata con scorze di agrumi, zenzero e anice stellato; Burning Christmas Tree, sempre del Birrificio del Vulture, birra affumicata con aggiunta di coni di pino; Quad del Birrificio MOI (LE), Belgian Dark Strong Ale dal corpo pieno e note di frutta secca, caramello e spezie; e La Purceddhruzza 2025 del Birrificio Baff (LE), kerstbier che celebra i purciddruzzi con miele millefiori, scorze di mandarino e anice stellato.

A condurre la degustazione sarà Aristodemo Pellegrino, referente Unionbirrai Beer Tasters per Puglia e Basilicata, docente Unionbirrai e ideatore di “Sulle vie della birra – I luoghi, le storie”.

L’evento si terrà al Chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie, in via Leuca 1 a Leverano (LE), con inizio alle ore 18.30 e un costo di partecipazione di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3756648030.

Questa iniziativa offre un viaggio sensoriale unico tra le tradizioni birrarie europee e i sapori della tradizione natalizia salentina, unendo cultura, gusto e convivialità.