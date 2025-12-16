Roma, 'Talent Prize 2025': premiazione alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea



L'opening e la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Talent Prize, il concorso di arti visive promosso da Inside Art, si terrà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma (Sala delle Colonne).





La cerimonia si svolgerà alla presenza di Guido Talarico, ideatore del premio e direttore di Inside Art e di Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale, insieme agli artisti e ai membri della giuria.





In mostra, nelle Sale Aldrovandi del museo, saranno esposte le opere del vincitore Guglielmo Maggini, dei finalisti e dei premi speciali selezionati dalla giuria, in una panoramica significativa della ricerca artistica contemporanea emergente.