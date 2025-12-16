Lucera Signs – Un alfabeto collettivo: dal 19 al 21 dicembre la città diventa un laboratorio di segni, fotografia e design

A Lucera dal 19 al 21 dicembre un workshop gratuito di foto-grafia per rileggere la città attraverso i suoi segni

Nel cuore del centro storico di Lucera, animato dagli eventi natalizi, prende vita dal 19 al 21 dicembre “Lucera Signs – Un alfabeto collettivo”, la nuova residenza culturale e creativa promossa nell’ambito di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025. Un progetto che unisce fotografia e graphic design per offrire una lettura inedita del territorio, trasformando la città in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto.

L’iniziativa, presentata da LaModeo Project e selezionata per il Daunia Festival Stupor Mundi, propone un workshop aperto e gratuito guidato dall’art director Luigi Vernieri. L’obiettivo è esplorare Lucera come un sistema di segni visivi: lettere nascoste, forme, geometrie e tracce urbane che, osservate con uno sguardo nuovo, diventano un alfabeto collettivo, espressione della stratificazione storica e culturale della città, crocevia di popoli e culture.

Piazze, strade, vicoli, archi, androni, vetrine e incroci si trasformano così in scenari di una caccia fotografica creativa, in cui i partecipanti sono chiamati a individuare e interpretare i “caratteri” di Lucera, costruendo un racconto visivo condiviso che mette in relazione spazio urbano, identità e linguaggio grafico.

Il programma prende il via venerdì 19 dicembre con un incontro introduttivo e la presentazione del brief progettuale. Sabato 20 dicembre si entra nel vivo dell’esperienza con una spedizione fotografica alla ricerca dei segni della città, seguita dalla prima fase del laboratorio di composizione creativa. Il workshop si conclude domenica 21 dicembre alle ore 13, con l’elaborazione finale dei materiali prodotti.

L’esito della residenza e dell’esperienza collettiva sarà successivamente diffuso attraverso i canali social de LaModeo Project e presentato ufficialmente durante il “Daunia Festival Stupor Mundi”, in programma il 29 e 30 dicembre, evento che chiuderà simbolicamente l’anno di Lucera Capitale della Cultura della Puglia.

Lucera Signs si propone come un’occasione di partecipazione attiva e sperimentazione, capace di coinvolgere cittadini, creativi e appassionati in un processo di osservazione, ascolto e reinterpretazione dello spazio urbano, restituendo alla città una nuova narrazione visiva.

Per iscrizioni e informazioni: info.lamodeo@gmail.com