Addio a Vittoria Grimaldi, la pastaia di Barivecchia diventata star social

BARI -piange la scomparsa di, la 90enne pastaia dell’Arco Basso diventata negli ultimi anni un vero e proprio. Vittoria era famosa per i suoi tormentoni legati ai, soprattutto durante le festività pasquali e natalizie.

Alcune delle sue espressioni, come “la pression a cindottande”, hanno conquistato il web, diventando meme iconici e simboli della vitalità e del folklore di Bari Vecchia. La sua personalità e il suo legame con la tradizione culinaria locale hanno fatto di Vittoria un punto di riferimento per la comunità e per tutti coloro che amano la cultura barese.

Con la sua scomparsa, la città perde non solo una maestra della pasta fatta in casa, ma anche un’icona della tradizione e della gioia popolare, capace di unire generazioni attraverso il gusto e l’ironia.