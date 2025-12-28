Il Concerto di Capodanno a Martina Franca: il 1° gennaio 2026 in piazza XX Settembre con l'Orchestra ICO Magna Grecia fra valzer, polke e arie d'opera



L’anno nuovo a Martina Franca si festeggia in musica con il Concerto di Capodanno della Fondazione Paolo Grassi. Fra valzer, polke e arie d’opera l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, voci soliste Gesua Gallifoco e Guido Dazzini, in Piazza XX Settembre il 1° gennaio alle ore 18. Ingresso libero





MARTINA FRANCA (TA) - La Fondazione Paolo Grassi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Martina Franca e con il sostegno della BCC di Locorotondo, dà il benvenuto al 2026 con l’ormai tradizionale Concerto di Capodanno in Piazza XX Settembre di Martina Franca (giovedì 1° gennaio, ore 18). Sul palco sale l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, con le voci soliste del soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini, entrambi perfezionatisi presso l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”.





Il programma, di ampio respiro, spazierà fra valzer e polke della famiglia Strauss, arie d’opera fra le più celebri del repertorio lirico, dal Barbiere di Siviglia di Rossini e Don Pasquale di Donizetti alla Carmen di Bizet e al Romeo e Giulietta di Gounod, per chiudere con la celebre romanza Mattinata di Ruggero Leoncavallo. In programma anche la musica di Dmitrij Šostakovič, Emile Waldteufel, Hans Christian Lumbye con il suo Champagne Galop e Stanislao Gastaldon con Musica proibita romanza che ai primi del Novecento diede immediata popolarità al compositore.





Info: Fondazione Paolo Grassi

T. +39 080 4306763 / +39 334 6075833





PROGRAMMA





Giovedì 1° gennaio ore 18

Piazza XX Settembre, Martina Franca

Gesua Gallifoco soprano

Guido Dazzini baritono

Orchestra ICO Magna Grecia

Piero Romano direttore

Goffredo Mameli, Inno Italiano

Johannes Strauss II, Die Fledermaus

Charles Gounod, “Je veux vivre” da Romeo e Giulietta

Gioachino Rossini, “Largo al Factotum” dal Barbiere di Siviglia

Emile Waldteufel, Les Patineurs op. 183

Gaetano Donizetti, “Pronta io son” da Don Pasquale

Johannes Strauss II, Furioso Polka op. 260

Dmitrij Šostakovič, Festive Overture

Georges Bizet, “Je dis que rien ne m'épouvante”, “Votre toast” da Carmen

Eduard Strauss Kleine Chronik

Johannes Strauss, Tritsch, Tratsch Polka

Hans Christian Lumbye, Champagne Galop

Stanislao Gastaldon, Musica proibita (duetto)

Ruggero Leoncavallo, Mattinata (duetto)

in collaborazione con il comune di Martina Franca con il sostegno della BCC di Locorotondo