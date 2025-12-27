Rutigliano, lite tra due extracomunitari degenera in sparatoria: un ferito, caccia all’aggressore

RUTIGLIANO – Una lite tra due cittadini extracomunitari è degenerata in una sparatoria nella serata di ieri a Rutigliano. Uno dei due uomini è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all’ospedale Di Venere di Bari. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

L’episodio si è verificato all’interno di un appartamento in via Pietro De Bellis. Per cause ancora da chiarire, il diverbio tra i due è rapidamente degenerato fino a quando uno dei contendenti ha estratto una pistola e ha fatto fuoco. Dopo aver sparato, l’aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’autore della sparatoria. Gli investigatori stanno inoltre verificando se anche la vittima fosse in possesso di armi.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi e la raccolta di elementi utili alle indagini, mentre proseguono le ricerche dell’uomo fuggito dopo l’aggressione.