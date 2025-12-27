Assalto con la “marmotta” alla filiale Mps di Villa d’Agri: danni ingenti, inseguimento dei carabinieri

VILLA D’AGRI – Assalto nella notte alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di Villa d’Agri. Intorno alle 3.30 i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”, provocando ingenti danni alla struttura. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma sarebbe stato limitato grazie al rapido intervento delle pattuglie dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia dei carabinieri di Viggiano e il Nucleo artificieri del Comando provinciale di Potenza per gli accertamenti del caso. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato ispezioni alle abitazioni sovrastanti la filiale, escludendo fughe di gas o danni strutturali. Fortunatamente non si registrano feriti.

Dopo la deflagrazione, i responsabili si sono dati alla fuga a bordo di un’utilitaria, incendiata poco dopo all’altezza di Tramutola. Da lì hanno proseguito la corsa su un’auto di grossa cilindrata lungo la direttrice Tito–Brienza. Immediata l’attivazione del dispositivo di controllo predisposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Potenza per il contrasto a questo tipo di reati: le principali arterie stradali sono state presidiate e la vettura dei fuggitivi è stata intercettata nei pressi di Tito.

Ne è scaturito un inseguimento durato oltre dieci chilometri. Mentre venivano ormai raggiunti, i malviventi hanno cosparso la carreggiata di chiodi a tre punte, riuscendo a danneggiare gli pneumatici dell’auto dei carabinieri, costretti a interrompere l’inseguimento. Nessun militare è rimasto ferito.

Le indagini proseguono per identificare i responsabili dell’assalto e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’azione criminale.