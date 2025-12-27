Lecce, domenica 28 e lunedì 29 dicembre la rassegna Salento Jazz con Avion Travel e Nesrine, Bassolino e Dario Jacque

ph_Fabrizio Iozzo

LECCE – Prosegue a Lecce la rassegna, organizzata dain collaborazione con l’associazionee la, con il supporto di. Domenica 28 e lunedì 29 dicembre due appuntamenti di grande qualità animeranno il cartellone, tra dialoghi mediterranei, canzone d’autore, groove e sperimentazione.

Domenica 28 dicembre (ore 21.00) il palco del Teatro Politeama Greco di Lecce ospiterà l’incontro tra Avion Travel e Nesrine, per un concerto che promette un raffinato intreccio di suoni, culture e narrazione musicale.

Nesrine, cantante, violoncellista e cantautrice franco-algerina, è una moderna cantastorie: il suo album Kan Ya Makan (“C’era una volta”) richiama l’immaginario de Le mille e una notte, fondendo tradizione e contemporaneità. Accanto a lei la Piccola Orchestra Avion Travel, formazione nata a Caserta nel 1980 e divenuta negli anni un riferimento della musica italiana per la capacità di unire rock, pop, new wave, teatro e cinema. Dopo il debutto sanremese del 1987 e le vittorie al Festival nel 1998 e nel 2000, il gruppo continua a rinnovarsi mantenendo uno stile inconfondibile.

Sul palco l’attuale formazione: Peppe Servillo (voce), Peppe D’Argenzio (fiati), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria).

Ingresso: 12, 15 e 20 euro + diritti di prevendita (prevendite anche su politeamagreco.it).

Lunedì 29 dicembre (ore 21.00) alle Officine Cantelmo di Lecce spazio invece a Bassolino e Dario Jacque, per una serata all’insegna di groove, improvvisazione e sperimentazione. Protagonista il progetto del pianista e producer napoletano Dario Bassolino, che presenterà Città Futura, album dal sound pulp, grottesco e romantico, pensato come colonna sonora di una città immaginaria sospesa tra passato e futuro. Pubblicato da Jakarta Records e Periodica Records, il disco vanta collaborazioni con LNDFK e Andrea De Fazio (Parbleu, Nu Genea).

Con lui Dario Jacque, alias del bassista e producer pugliese Dario Giacovelli, fondatore di progetti come Bravo Baboon, Saint Voyage e Hodo, e collaboratore di artisti quali Serena Brancale, Whitemary, Alan Sorrenti e Carolina Bubbico. Una delle voci più originali della nuova scena italiana, attivo tra jazz, soul ed elettronica.

Ingresso: 10 euro + diritti di prevendita.

La rassegna si concluderà martedì 30 dicembre alle ore 19 (ingresso gratuito) nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli a Maglie con The Gospel Times, ensemble fondato dalla cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille, per un viaggio nel sound autentico del gospel tra spirituals e traditional.

Con oltre quarant’anni di attività, Salento Jazz continua a essere un punto di riferimento per la diffusione del jazz contemporaneo, capace di coniugare ricerca, qualità artistica e forte radicamento territoriale.

Info e biglietti:

www.ponderosa.it

www.facebook.com/salento.jazz

www.instagram.com/salentojazz