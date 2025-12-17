Ruvo di Puglia, ciclista muore investito sulla provinciale per Corato

RUVO DI PUGLIA – Tragedia sulla strada provinciale che collega Ruvo di Puglia a Corato, dove un ciclista ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile nei pressi della rotatoria per Bisceglie.

La vittima, uno straniero, è stata sbalzata dalla bicicletta in seguito all’impatto, finendo rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La strada ha registrato rallentamenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.