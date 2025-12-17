Furto nel negozio Funny Yummy: madre insegna alle figlie a rubare, il colpo finisce sui social

BARI – «Ed ecco signori e signore il premio alla migliore mamma dell’anno, suggerire alle proprie figlie come rubare. Complimenti alla vostra educazione. E meno male che a Natale sono tutti più buoni». Con queste parole il negoziodenuncia sui social l’ennesimo furto subito in poco tempo.

L’attività, situata in via Nicolai e specializzata in gadget, blind box e cibi asiatici, ha pubblicato su Instagram i video integrali dell’episodio, ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini mostrano una scena che ha suscitato indignazione tra gli utenti: una madre, insieme alle due figlie, entra nel negozio armata di buste per lo shopping e inizia a sottrarre alcuni gadget dagli scaffali.

A colpire è soprattutto il ruolo del genitore, che in più occasioni prende direttamente gli oggetti e li consegna a una delle figlie, invitandola a nasconderli sotto il giubbotto prima di allontanarsi.

Nei commenti al post, i titolari dell’attività raccontano la loro esasperazione: «Abbiamo denunciato almeno 20 volte alle autorità, non ci sentiamo minimamente tutelati dalla legge e subiamo solo danni a spese nostre. Noi ci mettiamo la faccia nell’aprire un’attività e loro nel compiere queste gesta. Non abbiamo paura di queste persone, sono loro che dovrebbero vergognarsi».

Il video, diventato rapidamente virale, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei piccoli esercizi commerciali e sulla difficoltà, per i negozianti, di ottenere una tutela efficace contro i furti ripetuti.