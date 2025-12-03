Samisud inaugura la nuova sede italiana a Modugno durante MECSPE Bari

BARI - Venerdì 28 novembre, Samisud, azienda catanese specializzata in vendita e noleggio di attrezzature industriali e servizi di manutenzione e certificazione di impianti nei settori energia rinnovabile, petrolchimico, eolico, oil & gas e costruzioni navali, ha inaugurato la sua nuova sede a Modugno (BA).

L’apertura in Puglia è stata motivata da un’indagine tra le aziende di manutenzione del Sud Italia, che ha evidenziato tre priorità: ridurre i tempi di consegna, avere un unico referente per l’assistenza programmata e offrire formazione tecnica continua.

Martina Rosa Castelli, amministratore unico di Samisud, ha sottolineato come la sede sia progettata per rispondere a queste esigenze, consolidando la presenza dell’azienda nel Mezzogiorno e posizionandola come la prima a disporre di due officine oleodinamiche operative in Italia.

L’inaugurazione è coincisa con MECSPE Bari (27-29 novembre), fiera di riferimento per l’industria manifatturiera del Centro-Sud e del Mediterraneo. In occasione della fiera, Samisud ha presentato il “Samisud Express”, un pacchetto di servizi dedicato alle imprese di manutenzione da Sicilia a Puglia, che include magazzini di attrezzature, manutenzione programmata e un laboratorio interno di certificazione e taratura con sistemi digitali di tracciabilità.

Durante la fiera sono state anche mostrate nuove tecnologie: il Technical Manager Luigi Castelli ha illustrato attrezzature per il serraggio a coppia controllata, mentre Andrea Benassi e Paolo Sara di Black Iron hanno presentato soluzioni di tensionatura interamente sviluppate in Italia.

La formazione rimane un pilastro strategico: in collaborazione con l’Accademia della Meccanica di Lara Industry, Samisud propone corsi specialistici su flange management e bolt tensioning, mirati a rafforzare sicurezza e competenze delle squadre operative.